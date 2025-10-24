Рейтинг@Mail.ru
На Украине в Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 24.10.2025
11:05 24.10.2025
На Украине в Днепропетровской области прогремели взрывы
На Украине в Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 24.10.2025
На Украине в Днепропетровской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пятницу в городе Павлоград в Днепропетровской области на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.10.2025
в мире
павлоград
днепропетровская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
павлоград
днепропетровская область
россия
2025
в мире, павлоград, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Павлоград, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На Украине в Днепропетровской области прогремели взрывы

В городе Павлоград Днепропетровской области прогремели взрывы

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в городе Павлоград в Днепропетровской области на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Павлограде в Днепропетровской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Павлограде прогремели взрывы
В миреПавлоградДнепропетровская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
