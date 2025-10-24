https://ria.ru/20251024/pavlograd-2050291795.html
На Украине в Днепропетровской области прогремели взрывы
На Украине в Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 24.10.2025
На Украине в Днепропетровской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пятницу в городе Павлоград в Днепропетровской области на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T11:05:00+03:00
2025-10-24T11:05:00+03:00
2025-10-24T11:05:00+03:00
в мире
павлоград
днепропетровская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151822/39/1518223940_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_533e32cd6bfe445db742d80bfd0decb0.jpg
https://ria.ru/20251013/ukraina-2047991875.html
павлоград
днепропетровская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151822/39/1518223940_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_cfcde6652dae685dad74a631c759816e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, павлоград, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Павлоград, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На Украине в Днепропетровской области прогремели взрывы
В городе Павлоград Днепропетровской области прогремели взрывы