ФСО проведет в Москве ежегодные тактико-специальные учения
13:37 24.10.2025
ФСО проведет в Москве ежегодные тактико-специальные учения
Плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны (ФСО) пройдут 27-30 октября в центре Москвы, говорится в информационном сообщении отдела РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T13:37:00+03:00
2025-10-24T13:37:00+03:00
москва
россия
совет федерации рф
москва
россия
москва, россия, совет федерации рф
Москва, Россия, Совет Федерации РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Военнослужащие Президентского полка ФСО России
© РИА Новости / Алексей Майшев
Военнослужащие Президентского полка ФСО России. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны (ФСО) пройдут 27-30 октября в центре Москвы, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
"С 27 по 30 октября 2025 года в Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны Российской Федерации. Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб РФ", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что основные этапы пройдут на территории Дома правительства, комплекса зданий администрации президента РФ, Совета Федерации и Государственной думы. Сообщается, что в ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности.
"Обращаем внимание, что в рамках проведения тактико-специальных учений введения каких-либо ограничений для передвижения граждан и проезда транспортных средств не запланировано", - добавили в ФСО.
ФСИН рассказала об итогах двух дней спецмероприятий
Москва, Россия, Совет Федерации РФ
 
 
