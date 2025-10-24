ФСО проведет в Москве ежегодные тактико-специальные учения

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны (ФСО) пройдут 27-30 октября в центре Москвы, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
"С 27 по 30 октября 2025 года в Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны Российской Федерации. Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб РФ", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что основные этапы пройдут на территории Дома правительства, комплекса зданий администрации президента РФ, Совета Федерации и Государственной думы. Сообщается, что в ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности.
"Обращаем внимание, что в рамках проведения тактико-специальных учений введения каких-либо ограничений для передвижения граждан и проезда транспортных средств не запланировано", - добавили в ФСО.