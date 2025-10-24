ФСО проведет в Москве ежегодные тактико-специальные учения

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны (ФСО) пройдут 27-30 октября в центре Москвы, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

"Обращаем внимание, что в рамках проведения тактико-специальных учений введения каких-либо ограничений для передвижения граждан и проезда транспортных средств не запланировано", - добавили в ФСО.