Группировка войск "Восток" освободила три населенных пунктах за неделю

Освобождение Першотравневого в Днепропетровской области
В ходе освобождения Першотравневого в Днепропетровской области российские военные взяли под контроль район обороны ВСУ длиной более 4 км, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировка войск "Восток" закрепили плацдарм на западном берегу реки Янчур, создав условия для дальнейшего развития наступления на Днепропетровском направлении", - добавили в военном ведомстве, показав кадры освобождения населенного пункта.
