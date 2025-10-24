Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Восток" освободила три населенных пунктах за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 24.10.2025 (обновлено: 12:47 24.10.2025)
Группировка войск "Восток" освободила три населенных пунктах за неделю
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
днепропетровская область
запорожская область
россия
днепропетровская область
Освобождение Першотравневого в Днепропетровской области
В ходе освобождения Першотравневого в Днепропетровской области российские военные взяли под контроль район обороны ВСУ длиной более 4 км, сообщили в Минобороны. "Подразделения группировка войск "Восток" закрепили плацдарм на западном берегу реки Янчур, создав условия для дальнейшего развития наступления на Днепропетровском направлении", - добавили в военном ведомстве, показав кадры освобождения населенного пункта.
запорожская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Днепропетровская область
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" за неделю освободила населенные пункты Полтавка, Павловка Запорожской области и Першотравневое Днепропетровской области и уничтожила свыше 2365 бойцов ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Першотравневое в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Першотравневое в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Першотравневое в Днепропетровской области
"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Полтавка, Павловка Запорожской области и Першотравневое Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сообщении.
Потери противника на данном направлении составили свыше 2365 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, два склада материальных средств, отметили в военном ведомстве РФ.
Специальная военная операция на Украине
Запорожская область
Россия
Вооруженные силы Украины
Безопасность
Днепропетровская область
 
 
