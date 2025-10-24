Рейтинг@Mail.ru
России жизненно необходима суверенная отрасль РЗМ, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:29 24.10.2025 (обновлено: 00:51 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/metally-2050237390.html
России жизненно необходима суверенная отрасль РЗМ, заявил Шойгу
России жизненно необходима суверенная отрасль РЗМ, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.10.2025
России жизненно необходима суверенная отрасль РЗМ, заявил Шойгу
России жизненно необходимо создать собственную, суверенную отрасль по освоению редкоземельных металлов, независимую от Китая и США, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T00:29:00+03:00
2025-10-24T00:51:00+03:00
экономика
россия
китай
сша
сергей шойгу
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876791_0:151:2848:1753_1920x0_80_0_0_ea335e3bfcc02b08a73580dc839ad198.jpg
https://ria.ru/20251024/sibir-2050235658.html
https://ria.ru/20250905/minpromtorg-2039810767.html
https://ria.ru/20250619/minvostokrazvitie-2023780363.html
https://ria.ru/20250618/rosnedra-2023466741.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876791_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_05be0d2050c5e6417118ac3dd50a6491.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, сша, сергей шойгу, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Экономика, Россия, Китай, США, Сергей Шойгу, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
России жизненно необходима суверенная отрасль РЗМ, заявил Шойгу

Шойгу: России жизненно необходима суверенная отрасль редкоземельных металлов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. России жизненно необходимо создать собственную, суверенную отрасль по освоению редкоземельных металлов, независимую от Китая и США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Редкоземельные металлы крайне востребованы в большом числе отраслей промышленности, в том числе в оборонной.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Шойгу рассказал о создании кластера переработки редких металлов в Сибири
00:17
"Однако в современных условиях наша страна просто обязана извлекать 100% пользы из своих природных богатств, в том числе из редкоземельных металлов. России жизненно необходимо создать "суверенную отрасль", независимую от Китая и США, а также развить интегрированные проекты, охватывающие полный цикл производства — от добычи до конечных изделий. Для решения этой задачи необходим мощный импульс со стороны государства", - отметил Шойгу в своей статье для "Известий".
Он подчеркнул, что проект кластера по глубокой переработке критически важных редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе предлагает именно такой путь: создание высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью. Государство обеспечивает инфраструктуру, бизнес получает площадку и стимулы, наука - заказ и финансирование, пояснил Шойгу.
"При таком подходе будет сформирована экономика нового уклада, где каждый рубль, вложенный в Сибирь, начнет работать на всю страну", - подчеркнул он.
Один из двух отвалов фосфогипса под Воскресенском в Московской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Минпромторг спрогнозировал рост выпуска продукции РЗМ к 2030 году
5 сентября, 03:14
Сила современного государства — не в гиперзвуковых ракетах и боевых лазерах, отметил Шойгу.
"Все самые мощные средства вооруженной борьбы превращаются в ничто, если государство не может их воспроизводить самостоятельно в необходимых количествах. А для этого нужны высокие технологии, микрочипы и магниты. Редкоземельные металлы (РЗМ) — основа микроэлектроники, оборонных систем, технологий космоса и энергетики", - добавил он.
Более 80% мирового рынка РЗМ на сегодня контролирует Китай, его природные запасы оцениваются в 44 миллионов тонн, написал Шойгу. "Согласно отчету Минприроды России, опубликованному в январе 2023 года, в нашей стране есть как минимум 15 видов РЗМ, а общий объем запасов на 18 изученных, подчеркну, изученных месторождениях превышает 28 миллионов тонн", - добавил секретарь СБ РФ.
При этом в России в добычу вовлечено менее 2% от общего объема разведанных запасов редкоземельных металлов, отметил Шойгу.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Глава Минвостока объяснил нецелесообразность переработки РЗМ в Арктике
19 июня, 07:22
"Большая часть РЗМ для нужд российской экономики импортируется из-за рубежа. Вовлечение этого ценнейшего ресурса в хозяйственный оборот и создание полного цикла переработки РЗМ внутри страны — это задача, от решения которой зависит не только будущий успех, но и, возможно, само существование Российской Федерации как суверенного государства в исторической перспективе", - добавил Шойгу.
Редкоземельные металлы — это такие элементы, как неодим, празеодим, диспрозий, тербий, европий, иттрий и другие, напомнил секретарь Совбеза.
"Они содержатся в руде в минимальных концентрациях, требуют сложной и дорогостоящей переработки, но без них невозможна ни современная энергетика, ни связь, ни транспорт. Из них изготавливаются мощнейшие постоянные магниты для электромоторов, лазеры, сплавы для авиации, датчики, медицинское оборудование и даже пигменты для купюр. По сути, РЗМ — это "кровь" нового технологического уклада, незаметная, но абсолютно необходимая", - отметил Шойгу.
Россия обладает одними из крупнейших месторождений в мире — Ловозерским, Томторским, Чуктуконским, Зашихинским, Белозиминским, напомнил он. "Кластер глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе позволит сформировать разветвленную систему кооперации в контуре редкоземельной металлургии — от технологии до конечного продукта", - пояснил Шойгу.
Олег Казанов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Роснедра считают, что РЗМ перестанут быть дефицитным сырьем в России
18 июня, 07:16
 
ЭкономикаРоссияКитайСШАСергей ШойгуМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала