СМИ рассказали о катастрофе, грозящей Германии из-за Китая

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин не нашел времени для приема федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время планируемого визита последнего в Китай, пишет Председатель КНР Си Цзиньпин не нашел времени для приема федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время планируемого визита последнего в Китай, пишет Die Welt

Си Цзиньпин в эти дни не смог найти времени для встречи с Мерцем ", — говорится в материале.

По данным издания, Китай также отменил визит главы МИД Германии Йоханна Вадефуля в Пекин , что является не чем иным, как "дипломатической катастрофой" для ФРГ . Теперь Мерца и Вадефуля ждут непростые времена, пишет Welt

"Критики из СДПГ и — за кулисами — из партий ХДС/ХСС поставят под сомнение управленческие способности Мерца", — спрогнозировали журналисты.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС Брюсселе призвал европейских лидеров рассмотреть самые жесткие торговые меры против Китая, который анонсировал введение ограничений на экспорт критически важного сырья. Макрон охарактеризовал действия Пекина как "экономическим принуждением".

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что участники саммита обсуждали меры по борьбе с принуждением, но никакого решения по этому поводу не приняли.

Как отмечает Bloomberg, инструмент ЕС по борьбе с принуждением до сих пор не применялся, а если его задействуют, напряженность в отношениях с Китаем может значительно увеличиться.

С 8 ноября Китай вводит экспортный контроль на некоторые товары, в том числе связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.