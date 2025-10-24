Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о катастрофе, грозящей Германии из-за Китая - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 24.10.2025 (обновлено: 21:07 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/kitay-2050455569.html
СМИ рассказали о катастрофе, грозящей Германии из-за Китая
СМИ рассказали о катастрофе, грозящей Германии из-за Китая - РИА Новости, 24.10.2025
СМИ рассказали о катастрофе, грозящей Германии из-за Китая
Председатель КНР Си Цзиньпин не нашел времени для приема федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время планируемого визита последнего в Китай, пишет Die... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T18:31:00+03:00
2025-10-24T21:07:00+03:00
в мире
китай
германия
пекин
фридрих мерц
си цзиньпин
эммануэль макрон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028514384_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_8df321c4f39879e4678fa6e65d950dac.jpg
https://ria.ru/20251021/gebbels-2049710427.html
https://ria.ru/20251024/zayavlenie-2050336370.html
https://ria.ru/20251023/kitay-2050222676.html
https://ria.ru/20251022/ssha-2049947450.html
китай
германия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028514384_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b40a12e258436007075db64724df1243.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, германия, пекин, фридрих мерц, си цзиньпин, эммануэль макрон, евросоюз, welt, хдс/хсс
В мире, Китай, Германия, Пекин, Фридрих Мерц, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Welt, ХДС/ХСС
СМИ рассказали о катастрофе, грозящей Германии из-за Китая

Welt: Си Цзиньпин не нашел времени для встречи с канцлером ФРГ Мерцем в КНР

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин не нашел времени для приема федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время планируемого визита последнего в Китай, пишет Die Welt.
"Си Цзиньпин в эти дни не смог найти времени для встречи с Мерцем", — говорится в материале.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Мерца сравнили с Геббельсом
21 октября, 21:38
По данным издания, Китай также отменил визит главы МИД Германии Йоханна Вадефуля в Пекин, что является не чем иным, как "дипломатической катастрофой" для ФРГ. Теперь Мерца и Вадефуля ждут непростые времена, пишет Welt.
"Критики из СДПГ и — за кулисами — из партий ХДС/ХСС поставят под сомнение управленческие способности Мерца", — спрогнозировали журналисты.
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В США сделали заявление о войне с Китаем
Вчера, 13:22
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе призвал европейских лидеров рассмотреть самые жесткие торговые меры против Китая, который анонсировал введение ограничений на экспорт критически важного сырья. Макрон охарактеризовал действия Пекина как "экономическим принуждением".
Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что участники саммита обсуждали меры по борьбе с принуждением, но никакого решения по этому поводу не приняли.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Посольство КНР призвало США не вмешиваться в сотрудничество Китая с Россией
23 октября, 22:26
Как отмечает Bloomberg, инструмент ЕС по борьбе с принуждением до сих пор не применялся, а если его задействуют, напряженность в отношениях с Китаем может значительно увеличиться.
С 8 ноября Китай вводит экспортный контроль на некоторые товары, в том числе связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
По информации Bloomberg, Евросоюз прорабатывает ответные меры, если не удастся достичь дипломатического решения с Пекином. Как сообщили источники агентства, их список должен быть готов к концу октября.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
США не исключают введения ограничений на экспорт ПО в Китай
22 октября, 22:54
 
В миреКитайГерманияПекинФридрих МерцСи ЦзиньпинЭммануэль МакронЕвросоюзWeltХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала