СМИ рассказали о катастрофе, грозящей Германии из-за Китая

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин не нашел времени для приема федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время планируемого визита последнего в Китай, пишет Die Welt.
"Си Цзиньпин в эти дни не смог найти времени для встречи с Мерцем", — говорится в материале.
Мерца сравнили с Геббельсом
21 октября, 21:38
"Критики из СДПГ и — за кулисами — из партий ХДС/ХСС поставят под сомнение управленческие способности Мерца", — спрогнозировали журналисты.
В США сделали заявление о войне с Китаем
Вчера, 13:22
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе призвал европейских лидеров рассмотреть самые жесткие торговые меры против Китая, который анонсировал введение ограничений на экспорт критически важного сырья. Макрон охарактеризовал действия Пекина как "экономическим принуждением".
Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что участники саммита обсуждали меры по борьбе с принуждением, но никакого решения по этому поводу не приняли.
Как отмечает Bloomberg, инструмент ЕС по борьбе с принуждением до сих пор не применялся, а если его задействуют, напряженность в отношениях с Китаем может значительно увеличиться.
С 8 ноября Китай вводит экспортный контроль на некоторые товары, в том числе связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
По информации Bloomberg, Евросоюз прорабатывает ответные меры, если не удастся достичь дипломатического решения с Пекином. Как сообщили источники агентства, их список должен быть готов к концу октября.
США не исключают введения ограничений на экспорт ПО в Китай
22 октября, 22:54