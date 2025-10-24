Сенаторы Совета Федерации провели в Югре выездное совещание

ТЮМЕНЬ, 24 окт – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провел в Ханты-Мансийске выездное совещание, связанное с подготовкой к проведению Дней Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Совете Федерации, сообщил глава округа Руслан Кухарук.
Югру с рабочим визитом в четверг посетили председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко и его первый заместитель Владимир Городецкий.
Губернатор Югры объявил 2025 год в регионе Годом исторического наследия
24 декабря 2024, 12:22
"На рабочей встрече обсудили подготовку к Дням Югры в Совете Федерации, которые пройдут в первой половине ноября. В рамках этих мероприятий на федеральном уровне будут подняты важные для региона вопросы и разработаны правовые и управленческие решения. Представили коллегам проекты автономного округа, требующие содействия со стороны федеральных органов власти", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале.
Губернатор пояснил, что идет работа над включением приоритетных для Югры объектов в проект постановления Совета Федерации о господдержке социально-экономического развития округа. По его словам, данный документ является реальным механизмом привлечения целевого федерального финансирования на решение актуальных задач в субъектах страны.
Вместе с губернатором сенаторы посетили международные аэропорты Ханты-Мансийска и Нижневартовска, по которым разрабатывается проектно-сметная документация на их модернизацию, и школу №6 в Нижневартовске, которую необходимо капитально отремонтировать - включение этого объекта в постановление значительно ускорит решение вопроса.
"Поддержка Совета Федерации позволит привлечь дополнительные ресурсы для развития Югры. Благодарю Андрея Анатольевича и Владимира Филипповича за предметный диалог. Уверен, что Дни Югры в Совете Федерации принесут конкретные результаты, а дальнейшая совместная работа будет направлена на улучшение качества жизни в регионе", - резюмировал визит сенаторов Кухарук.
В Югре стартовал первый зимний кубок "Защитников Отечества"
13 марта, 21:30