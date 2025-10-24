Рейтинг@Mail.ru
Сенаторы Совета Федерации провели в Югре выездное совещание - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:54 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/jugra-2050261672.html
Сенаторы Совета Федерации провели в Югре выездное совещание
Сенаторы Совета Федерации провели в Югре выездное совещание - РИА Новости, 24.10.2025
Сенаторы Совета Федерации провели в Югре выездное совещание
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провел в Ханты-Мансийске выездное совещание, РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T07:54:00+03:00
2025-10-24T07:54:00+03:00
север
ханты-мансийск
нижневартовск
руслан кухарук
владимир городецкий
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947479740_0:135:3000:1823_1920x0_80_0_0_89deab6cad5402eb1f5b8be6a1bcd75e.jpg
https://ria.ru/20241224/jugra-1990976540.html
https://ria.ru/20250313/sorevnovaniya-2004876943.html
север
ханты-мансийск
нижневартовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947479740_196:0:2805:1957_1920x0_80_0_0_6262cf518aae149565eca8fcd4a5e868.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
север, ханты-мансийск, нижневартовск, руслан кухарук, владимир городецкий, совет федерации рф
Север, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Руслан Кухарук, Владимир Городецкий, Совет Федерации РФ
Сенаторы Совета Федерации провели в Югре выездное совещание

Сенаторы Совфеда обсудили подготовку к Дню ХМАО — Югры

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВиды Ханты-Мансийска
Виды Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Виды Ханты-Мансийска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 24 окт – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провел в Ханты-Мансийске выездное совещание, связанное с подготовкой к проведению Дней Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Совете Федерации, сообщил глава округа Руслан Кухарук.
Югру с рабочим визитом в четверг посетили председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко и его первый заместитель Владимир Городецкий.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Губернатор Югры объявил 2025 год в регионе Годом исторического наследия
24 декабря 2024, 12:22
"На рабочей встрече обсудили подготовку к Дням Югры в Совете Федерации, которые пройдут в первой половине ноября. В рамках этих мероприятий на федеральном уровне будут подняты важные для региона вопросы и разработаны правовые и управленческие решения. Представили коллегам проекты автономного округа, требующие содействия со стороны федеральных органов власти", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале.
Губернатор пояснил, что идет работа над включением приоритетных для Югры объектов в проект постановления Совета Федерации о господдержке социально-экономического развития округа. По его словам, данный документ является реальным механизмом привлечения целевого федерального финансирования на решение актуальных задач в субъектах страны.
Вместе с губернатором сенаторы посетили международные аэропорты Ханты-Мансийска и Нижневартовска, по которым разрабатывается проектно-сметная документация на их модернизацию, и школу №6 в Нижневартовске, которую необходимо капитально отремонтировать - включение этого объекта в постановление значительно ускорит решение вопроса.
"Поддержка Совета Федерации позволит привлечь дополнительные ресурсы для развития Югры. Благодарю Андрея Анатольевича и Владимира Филипповича за предметный диалог. Уверен, что Дни Югры в Совете Федерации принесут конкретные результаты, а дальнейшая совместная работа будет направлена на улучшение качества жизни в регионе", - резюмировал визит сенаторов Кухарук.
Вид на Ханты-Мансийск сверху - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В Югре стартовал первый зимний кубок "Защитников Отечества"
13 марта, 21:30
 
СеверХанты-МансийскНижневартовскРуслан КухарукВладимир ГородецкийСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала