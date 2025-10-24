Рейтинг@Mail.ru
17:18 24.10.2025 (обновлено: 17:19 24.10.2025)
Во Франции назвали причину провала дерзкого плана ЕС против России
Во Франции назвали причину провала дерзкого плана ЕС против России

Филиппо: Бельгия не конфисковала российские активы из-за опасных последствий

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Бельгия не пошла на план Европейского союза по конфискации российских активов ради Украины, поскольку осознает опасность последствий, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Бельгия, в которой находится компания, управляющая этими замороженными российскими активами, поняла, что, согласившись на этот ход, она поступит полностью незаконно и первая понесет очень тяжелые последствия!" — написал политик.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Премьер Бельгии ответил на критику из-за его хода против Украины
Вчера, 12:27
Он назвал провал инициативы сильным ударом для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других ястребов.
Бельгия в четверг на саммите ЕС заблокировала предложение ЕК по конфискации российских активов.
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации Евросоюз и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В сентябре фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Премьер Бельгии обратился к Европе с предупреждением из-за России
Вчера, 10:25
 
