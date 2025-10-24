Во Франции назвали причину провала дерзкого плана ЕС против России

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Бельгия не пошла на план Европейского союза по конфискации российских активов ради Украины, поскольку осознает опасность последствий, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
«
"Бельгия, в которой находится компания, управляющая этими замороженными российскими активами, поняла, что, согласившись на этот ход, она поступит полностью незаконно и первая понесет очень тяжелые последствия!" — написал политик.
Он назвал провал инициативы сильным ударом для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других ястребов.
Ситуация с замороженными средствами
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.