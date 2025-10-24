Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ЕС не хотят финансировать Украину из национальных бюджетов - РИА Новости, 24.10.2025
12:49 24.10.2025
СМИ: в ЕС не хотят финансировать Украину из национальных бюджетов
СМИ: в ЕС не хотят финансировать Украину из национальных бюджетов
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, киев, евросоюз, еврокомиссия, мвф
В мире, Россия, Украина, Киев, Евросоюз, Еврокомиссия, МВФ
СМИ: в ЕС не хотят финансировать Украину из национальных бюджетов

Mundo: никто в ЕС не хочет финансировать Украину из национальных бюджетов

© РИА Новости / Стрингер | Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Никто в Евросоюзе не хочет финансировать Украину за счет национальных бюджетов, пишет испанская газета Mundo.
"В чем все сходятся во мнении... , это то, что они не хотят, чтобы оборона Украины финансировалась из национальных бюджетов", - пишет газета.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Орбан рассказал, сколько Евросоюз потратил на Украину
16 октября, 15:28
Как отмечает Mundo со ссылкой на дипломатические источники, если посмотреть на цифры МВФ, "выясняется, что (на помощь Украине - ред.) потребуется от 114 до 150 миллиардов евро в ближайшие три года".
В четверг страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов РФ на нужды Киева. Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Премьер Бельгии оценил законность конфискации российских активов
Вчера, 11:59
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, относящиеся к увеличению военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге, дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как утверждал министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Граждане Украины на границе с Польшей - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
"Привилегий больше не будет". Что приготовили Украине в Евросоюзе
18 сентября, 08:00
 
В мире, Россия, Украина, Киев, Евросоюз, Еврокомиссия, МВФ
 
 
