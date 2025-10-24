Рейтинг@Mail.ru
Некоторые чиновники ЕС готовы украсть российские активы, заявил Ульянов - РИА Новости, 24.10.2025
21:31 24.10.2025
Некоторые чиновники ЕС готовы украсть российские активы, заявил Ульянов
Некоторые чиновники ЕС готовы украсть российские активы, заявил Ульянов - РИА Новости, 24.10.2025
Некоторые чиновники ЕС готовы украсть российские активы, заявил Ульянов
Ряд чиновников в Европейском союзе готовы переступить "красную черту" и пойти на изъятие российских активов, несмотря на то, что подобные меры не... РИА Новости, 24.10.2025
Некоторые чиновники ЕС готовы украсть российские активы, заявил Ульянов

Ульянов: ряд чиновников в ЕС готовы перейти черту и украсть российские активы

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
ВЕНА, 24 окт - РИА Новости. Ряд чиновников в Европейском союзе готовы переступить "красную черту" и пойти на изъятие российских активов, несмотря на то, что подобные меры не предпринимались даже во время Второй мировой войны, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Замороженные активы не конфисковывались даже во время Второй мировой войны. Некоторые чиновники в ЕС (не говоря уже об Украине) готовы переступить эту красную черту и украсть российские деньги", - написал дипломат в своем аккаунте в соцсети X.
Дмитриев заявил о попытках ЕС сорвать прямой диалог России и США
Дмитриев заявил о попытках ЕС сорвать прямой диалог России и США
Вчера, 19:01
В четверг страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов РФ на нужды Киева. Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании. Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер заявлял, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В день проведения европейского саммита, где должен был обсуждаться вопрос использования российских активов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые действия Евросоюза по конфискации российских активов ничтожны с юридической точки зрения и повлекут гарантированный и болезненный ответ Москвы.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, относящиеся к увеличению военных расходов. Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге, дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как утверждал министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Захарова прокомментировала угрозы ЕС вторичными санкциями третьим странам
Захарова прокомментировала угрозы ЕС вторичными санкциями третьим странам
Вчера, 17:35
 
