Некоторые чиновники ЕС готовы украсть российские активы, заявил Ульянов

ВЕНА, 24 окт - РИА Новости. Ряд чиновников в Европейском союзе готовы переступить "красную черту" и пойти на изъятие российских активов, несмотря на то, что подобные меры не предпринимались даже во время Второй мировой войны, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Замороженные активы не конфисковывались даже во время Второй мировой войны. Некоторые чиновники в ЕС (не говоря уже об Украине ) готовы переступить эту красную черту и украсть российские деньги", - написал дипломат в своем аккаунте в соцсети X.

В четверг страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов РФ на нужды Киева . Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании. Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер заявлял, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

В день проведения европейского саммита, где должен был обсуждаться вопрос использования российских активов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые действия Евросоюза по конфискации российских активов ничтожны с юридической точки зрения и повлекут гарантированный и болезненный ответ Москвы.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, относящиеся к увеличению военных расходов. Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге, дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как утверждал министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро.