Итоги саммита ЕС поставили под вопрос поддержку Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2025
09:44 24.10.2025
Итоги саммита ЕС поставили под вопрос поддержку Украины, пишут СМИ
Итоги саммита ЕС поставили под вопрос поддержку Украины, пишут СМИ
Итоги саммита ЕС поставили под вопрос поддержку Украины, пишут СМИ
Итоги саммита Евросовета, прошедшего в четверг в Брюсселе, снова поставили под вопрос хрупкую поддержку Украины со стороны Евросоюза, пишет издание Politico. РИА Новости, 24.10.2025
Итоги саммита ЕС поставили под вопрос поддержку Украины, пишут СМИ

Politico: итоги саммита ЕС поставили под вопрос хрупкую поддержку Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза . Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Итоги саммита Евросовета, прошедшего в четверг в Брюсселе, снова поставили под вопрос хрупкую поддержку Украины со стороны Евросоюза, пишет издание Politico.
В четверг страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов РФ на нужды Киева. Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Будапешт наш: раздвоение Запада не оставляет Украине ни шанса
Вчера, 08:00
"Немногим удалось скрыть тот факт, что итог (саммита - ред.) снова поднимает вопросы о хрупкой поддержки Украины со стороны Евросоюза", - говорится в публикации издания.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, относящиеся к увеличению военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге, дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как утверждал министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
До лучших времен. Что принес России несостоявшийся Будапешт-25
23 октября, 09:27
 
