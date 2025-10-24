Рейтинг@Mail.ru
24.10.2025

Эрдоган обвинил оппозиционные муниципалитеты в провале управления
13:12 24.10.2025
Эрдоган обвинил оппозиционные муниципалитеты в провале управления
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что крупнейшие города страны - Анкара, Бурса и Стамбул - столкнулись с нехваткой воды, лидер возложил...
2025-10-24T13:12:00+03:00
2025-10-24T13:12:00+03:00
в мире
Эрдоган обвинил оппозиционные муниципалитеты в провале управления

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что крупнейшие города страны - Анкара, Бурса и Стамбул - столкнулись с нехваткой воды, лидер возложил ответственность на оппозиционные муниципалитеты.
По итогам последних выборов мэрии этих городов перешли под управление оппозиции. По словам Эрдогана, именно бездействие местных властей усугубило ситуацию на фоне засухи.
«
"Засуха - естественное явление, но отсутствие мер по ее предотвращению - провал управления. Муниципалитет - это не билборды и не позирование в соцсетях", - заявил он журналистам в самолете, возвращаясь из тура по странам Персидского залива.
Эрдоган отметил, что Стамбул уже сталкивался с подобными проблемами, когда он сам выдвигался в мэры, и подчеркнул, что сейчас власти предпринимают меры совместно с Государственным управлением водных ресурсов.
"Мы разрабатываем проекты, находим решения и постоянно предпринимаем соответствующие шаги. Как вы сказали, в настоящее время Анкара, Бурса и Стамбул действительно испытывают нехватку воды. Но мы, с божьей помощью, не оставим наш народ без воды", — подчеркнул турецкий лидер.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В Турции провели анализ морской воды после жалоб туристов
5 сентября, 13:12
 
