Эрдоган призвал США обеспечить соблюдение Израилем перемирия в Газе - РИА Новости, 24.10.2025
12:22 24.10.2025
Эрдоган призвал США обеспечить соблюдение Израилем перемирия в Газе
Эрдоган призвал США обеспечить соблюдение Израилем перемирия в Газе
в мире
израиль
сша
турция
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, израиль, сша, турция, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа
В мире, Израиль, США, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа
Эрдоган призвал США обеспечить соблюдение Израилем перемирия в Газе

© AP Photo / Markus SchreiberРеджеп Эрдоган
© AP Photo / Markus Schreiber
Реджеп Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. США должны приложить больше усилий для обеспечения полного соблюдения Израилем перемирия и соглашения по сектору Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Турция прилагает все усилия для достижения перемирия. ХАМАС (палестинское движение – ред.) соблюдает перемирие. Более того, они открыто заявляют о своей решимости в этом вопросе. Израиль же продолжает нарушать перемирие. Международное сообщество, в первую очередь Соединенные Штаты, должно приложить больше усилий для обеспечения полного соблюдения Израилем перемирия и соглашения", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Газы.
По его словам, в этом процессе необходимо оказать на Израиль "достаточное дипломатическое давление". Также президент Турции отметил, что важно обеспечить бесперебойный доступ помощи в Газу.
Президент США Дональд Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа. Среди пунктов плана предусмотрено немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Разоружение ХАМАС является сложной задачей, заявил Вэнс
22 октября, 13:05
 
В миреИзраильСШАТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликтаСектор Газа
 
 
