Эрдоган призвал США обеспечить соблюдение Израилем перемирия в Газе

АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. США должны приложить больше усилий для обеспечения полного соблюдения Израилем перемирия и соглашения по сектору Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Турция прилагает все усилия для достижения перемирия. ХАМАС (палестинское движение – ред.) соблюдает перемирие. Более того, они открыто заявляют о своей решимости в этом вопросе. Израиль же продолжает нарушать перемирие. Международное сообщество, в первую очередь Соединенные Штаты, должно приложить больше усилий для обеспечения полного соблюдения Израилем перемирия и соглашения", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Газы.
По его словам, в этом процессе необходимо оказать на Израиль "достаточное дипломатическое давление". Также президент Турции отметил, что важно обеспечить бесперебойный доступ помощи в Газу.
Президент США Дональд Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа. Среди пунктов плана предусмотрено немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов.
