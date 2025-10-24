Рейтинг@Mail.ru
24.10.2025
14:00 24.10.2025
ЕК прорабатывает кредит Украине на основе российских активов
ЕК прорабатывает кредит Украине на основе российских активов - РИА Новости, 24.10.2025
ЕК прорабатывает кредит Украине на основе российских активов
Еврокомиссия надеется предоставить Украине до конца 2025 года кредит на основе замороженных активов ЦБ РФ в размере 150 миллиардов евро, заявил еврокомиссар по... РИА Новости, 24.10.2025
экономика, россия, украина, киев, андрюс кубилюс, сергей лавров, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, g7
ЕК прорабатывает кредит Украине на основе российских активов

ЕК прорабатывает кредит Украине на 150 млрд евро на основе российских активов

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Еврокомиссия надеется предоставить Украине до конца 2025 года кредит на основе замороженных активов ЦБ РФ в размере 150 миллиардов евро, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
"Очень важным решением может стать предоставление так называемого "репарационного кредита" с использованием замороженных активов (ЦБ РФ – ред.), без конфискации, для направления Украине 150 миллиардов евро, которые могут быть использованы на оборону. Я надеюсь, что это произойдет. Важные решения могут быть приняты на предстоящем Совете глав государств ЕС (18-19 декабря 2025 года – ред.). И в дорожной карте, которую мы утвердили на прошлой неделе решением Еврокомиссии в рамках дорожной карты готовности к обороне, мы также ожидаем, что кредит будет предоставлен Украине в конце этого года", - сказал он в интервью Bloomberg.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Песков рассказал, как Россия ответит на новые санкции ЕС
Вчера, 13:05
В четверг страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов РФ на нужды Киева. Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании. Ранее премьер Бельгии заявлял, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В день проведения европейского саммита, где должен был обсуждаться вопрос использования российских активов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые действия Евросоюза по конфискации российских активов ничтожны с юридической точки зрения и повлекут гарантированный и болезненный ответ Москвы.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, относящиеся к увеличению военных расходов. Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге, дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как утверждал министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Премьер Бельгии рассказал о реакции Евросоюза на вопрос об активах России
Вчера, 13:42
 
Заголовок открываемого материала