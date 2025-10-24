https://ria.ru/20251024/dtp-2050447440.html
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом под Петербургом
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после смертельного ДТП с автобусом в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщает пресс-служба СУ СК по... РИА Новости, 24.10.2025
происшествия
ломоносовский район
ленинградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ломоносовский район
ленинградская область
россия
