Рейтинг@Mail.ru
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом под Петербургом - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/dtp-2050447440.html
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом под Петербургом
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом под Петербургом - РИА Новости, 24.10.2025
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом под Петербургом
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после смертельного ДТП с автобусом в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщает пресс-служба СУ СК по... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T18:05:00+03:00
2025-10-24T18:05:00+03:00
происшествия
ломоносовский район
ленинградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050415900_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_9f96b8b2cb8a5bb68d342562f340cbf7.jpg
https://ria.ru/20251024/dtp-2050445428.html
ломоносовский район
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050415900_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2fc2467a813f5dc3501e3d21d0bcaf0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ломоносовский район, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ломоносовский район, Ленинградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом под Петербургом

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом под Петербургом

© Фото : МЧС Ленинградской областиПоследствия столкновения автобуса и "Газели" в Ленобласти
Последствия столкновения автобуса и Газели в Ленобласти - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : МЧС Ленинградской области
Последствия столкновения автобуса и "Газели" в Ленобласти
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после смертельного ДТП с автобусом в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
"Двадцать четвертого октября в районе Большой Ижоры в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля "Газель". В результате ДТП несколько человек пострадали. Следственным отделом по городу Сосновому Бору СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Последствия столкновения автобуса и Газели в Ленобласти. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ленинградской области
Вчера, 17:55
 
ПроисшествияЛомоносовский районЛенинградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала