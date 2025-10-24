Рейтинг@Mail.ru
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ленинградской области
17:55 24.10.2025
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ленинградской области
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ленинградской области - РИА Новости, 24.10.2025
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ленинградской области
Шесть пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области находятся в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжелом состоянии, сообщило правительство... РИА Новости, 24.10.2025
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ленинградской области

В тяжелом состоянии находятся 2 пострадавших в ДТП с автобусом под Петербургом

Последствия столкновения автобуса и "Газели" в Ленобласти. Кадр видео
Последствия столкновения автобуса и Газели в Ленобласти. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Прокуратура Ленинградской области
Последствия столкновения автобуса и "Газели" в Ленобласти. Кадр видео. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Шесть пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области находятся в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжелом состоянии, сообщило правительство региона.
Как сообщал ранее областной главк МВД РФ, на трассе в Ломоносовском районе Ленобласти столкнулись автобус и "Газель", пострадали шестеро пассажиров автобуса, один из которых впоследствии скончался в больнице. Водитель автобуса госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, второй водитель получил травмы средней тяжести.
«
"По информации комитета по здравоохранению Ленобласти, всего в аварии пострадали 9 человек: шесть пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжелом состоянии, один пострадавший скончался", - сообщает правительство.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Власти рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области
