Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Шесть пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области находятся в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжелом состоянии, сообщило правительство региона.
Как сообщал ранее областной главк МВД РФ, на трассе в Ломоносовском районе Ленобласти столкнулись автобус и "Газель", пострадали шестеро пассажиров автобуса, один из которых впоследствии скончался в больнице. Водитель автобуса госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, второй водитель получил травмы средней тяжести.
"По информации комитета по здравоохранению Ленобласти, всего в аварии пострадали 9 человек: шесть пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжелом состоянии, один пострадавший скончался", - сообщает правительство.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".