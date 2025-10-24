Один из пострадавших в ДТП под Петербургом умер в больнице

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Один из пассажиров, пострадавших при столкновении автобуса с "Газелью" в Ломоносовском районе Ленинградской области, скончался в больнице, водитель автобуса находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.