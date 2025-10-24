Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области автобус столкнулся с "Газелью" - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 24.10.2025 (обновлено: 15:29 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/dtp-2050377005.html
В Ленинградской области автобус столкнулся с "Газелью"
В Ленинградской области автобус столкнулся с "Газелью" - РИА Новости, 24.10.2025
В Ленинградской области автобус столкнулся с "Газелью"
Автобус столкнулся с "Газелью" в Ломоносовском районе Ленинградской области, пострадали 7 пассажиров, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T14:47:00+03:00
2025-10-24T15:29:00+03:00
происшествия
ломоносовский район
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050375937_0:558:964:1100_1920x0_80_0_0_6570bbca0ce5058d47094726d2d0883b.jpg
https://ria.ru/20250902/dtp-2013819574.html
ломоносовский район
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050375937_0:467:964:1190_1920x0_80_0_0_624bea646d768d19839bac65c0f4748c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ломоносовский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ломоносовский район, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области автобус столкнулся с "Газелью"

В Ленинградской области столкнулись автобус и "Газель", пострадали 7 пассажиров

© Фото : соцсетиПоследствия столкновения автобуса и "Газели" в Ленобласти
Последствия столкновения автобуса и Газели в Ленобласти - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : соцсети
Последствия столкновения автобуса и "Газели" в Ленобласти
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Автобус столкнулся с "Газелью" в Ломоносовском районе Ленинградской области, пострадали 7 пассажиров, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
«
"По предварительным данным, сегодня на трассе в Ломоносовском районе Ленобласти произошло столкновение автобуса с "Газелью". В результате аварии травмы различной степени тяжести получили семеро пассажиров автобуса", – говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.
По факту аварии проводится проверка.
Также проверку проводит прокуратура. "По поручению прокурора Ленинградской области прокуратурой Ломоносовского района организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия в Большой Ижоре. По предварительной информации, произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля "Газель", – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Региональное управление МЧС РФ уточнило, что в Большой Ижоре произошло лобовое столкновение автобуса маршрута №672 Ломоносов – Красная Горка и автомобиля "Газель Валдай". В настоящее время трасса в зоне аварии перекрыта в обе стороны.
Последствия столкновения двух автобусов на улице Грина в Северном Бутово в Москве, 6 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2025 году
2 сентября, 13:01
 
ПроисшествияЛомоносовский районЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала