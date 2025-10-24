https://ria.ru/20251024/dtp-2050377005.html
В Ленинградской области автобус столкнулся с "Газелью"
В Ленинградской области автобус столкнулся с "Газелью" - РИА Новости, 24.10.2025
В Ленинградской области автобус столкнулся с "Газелью"
Автобус столкнулся с "Газелью" в Ломоносовском районе Ленинградской области, пострадали 7 пассажиров, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T14:47:00+03:00
2025-10-24T14:47:00+03:00
2025-10-24T15:29:00+03:00
происшествия
ломоносовский район
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области автобус столкнулся с "Газелью"
В Ленинградской области столкнулись автобус и "Газель", пострадали 7 пассажиров