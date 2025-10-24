https://ria.ru/20251024/delo-2050419345.html
В Ленинградской области после ДТП с автобусом возбудили дело
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после столкновения автобуса с "Газелью" в Ломоносовском районе Ленинградской области, в... РИА Новости, 24.10.2025
