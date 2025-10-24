Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области после ДТП с автобусом возбудили дело
16:39 24.10.2025
В Ленинградской области после ДТП с автобусом возбудили дело
В Ленинградской области после ДТП с автобусом возбудили дело - РИА Новости, 24.10.2025
В Ленинградской области после ДТП с автобусом возбудили дело
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после столкновения автобуса с "Газелью" в Ломоносовском районе Ленинградской области, в... РИА Новости, 24.10.2025
происшествия, россия, ломоносовский район, ленинградская область
Происшествия, Россия, Ломоносовский район, Ленинградская область
В Ленинградской области после ДТП с автобусом возбудили дело

После ДТП с автобусом в Ленинградской области завели уголовное дело

© Фото : МЧС Ленинградской областиПоследствия столкновения автобуса и "Газели" в Ленобласти
Последствия столкновения автобуса и Газели в Ленобласти - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : МЧС Ленинградской области
Последствия столкновения автобуса и "Газели" в Ленобласти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после столкновения автобуса с "Газелью" в Ломоносовском районе Ленинградской области, в результате которого погиб пассажир, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее в пятницу ведомство сообщало, что на трассе в Ломоносовском районе Ленобласти в лоб столкнулись автобус и "Газель". По уточненным данным, в аварии пострадали шестеро пассажиров автобуса, один из которых впоследствии скончался в больнице. Водитель автобуса госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, второй водитель получил травмы средней тяжести.
"ГСУ ГУ МВД России по факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ведется расследование", – говорится в сообщении.
Последствия ДТП с участием автобуса в Шушенском районе на юге Красноярского края - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Санавиация доставит в Красноярск троих пострадавших в ДТП с автобусом
ПроисшествияРоссияЛомоносовский районЛенинградская область
 
 
