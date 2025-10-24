В Ленинградской области после ДТП с автобусом возбудили дело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после столкновения автобуса с "Газелью" в Ломоносовском районе Ленинградской области, в результате которого погиб пассажир, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.