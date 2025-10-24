В Петербурге начали проверку после обрушения крыши на платформу вокзала

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после обрушения части конструкции крыши на платформу на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге, сообщает надзорное ведомство.
"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, на территории Ладожского вокзала произошло обрушение части конструкции крыши 12-й платформы. Доступ к участку ограничен", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и соблюдения и прав пассажиров.
Ранее глава администрации Красногвардейского района Петербурга Андрей Хорт сообщил, что на Ладожском вокзале произошло частичное обрушение крыши надземной парковки на платформу. По его словам, данных о пострадавших нет.
