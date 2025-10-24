Никто не пострадал при обрушении крыши парковки на вокзале в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Никто не пострадал при частичном обрушении асфальтового покрытия в зоне парковки автомобильного транспорта на территории Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге, движение поездов осуществляется в штатном режиме, сообщила Октябрьская железная дрога (ОЖД).