Никто не пострадал при обрушении крыши парковки на вокзале в Петербурге
20:09 24.10.2025
Никто не пострадал при обрушении крыши парковки на вокзале в Петербурге
Никто не пострадал при обрушении крыши парковки на вокзале в Петербурге - РИА Новости, 24.10.2025
Никто не пострадал при обрушении крыши парковки на вокзале в Петербурге
Никто не пострадал при частичном обрушении асфальтового покрытия в зоне парковки автомобильного транспорта на территории Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 24.10.2025
санкт-петербург
происшествия, санкт-петербург, октябрьская железная дорога, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Санкт-Петербург, Октябрьская железная дорога, Северо-Западная транспортная прокуратура
Никто не пострадал при обрушении крыши парковки на вокзале в Петербурге

Никто не пострадал при обрушении крыши парковки на Ладожском вокзале

Частичное обрушение конструкции крыши 12-й платформы на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге. Кадр видео из соцсетей
Частичное обрушение конструкции крыши 12-й платформы на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Частичное обрушение конструкции крыши 12-й платформы на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге. Кадр видео из соцсетей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Никто не пострадал при частичном обрушении асфальтового покрытия в зоне парковки автомобильного транспорта на территории Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге, движение поездов осуществляется в штатном режиме, сообщила Октябрьская железная дрога (ОЖД).
"Сегодня, 24 октября, около 18.00 на территории Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге произошло локальное обрушение асфальтового покрытия в зоне парковки автомобильного транспорта. Движение поездов осуществляется в штатном режиме. Пострадавших в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время организована эвакуация автомобилей, находившихся в зоне инцидента. Вход на вокзал с улицы Зольная закрыт.
Для установления причин произошедшего комиссией Октябрьской железной дороги проводится служебная проверка.
Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что, по предварительным данным, на территории Ладожского вокзала произошло обрушение части конструкции крыши 12-й платформы. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и соблюдения и прав пассажиров.
Последствия обрушения дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Саратове частично обрушился аварийный дом
18 октября, 18:45
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургОктябрьская железная дорогаСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
