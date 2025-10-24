Никто не пострадал при обрушении крыши парковки на вокзале в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Никто не пострадал при частичном обрушении асфальтового покрытия в зоне парковки автомобильного транспорта на территории Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге, движение поездов осуществляется в штатном режиме, сообщила Октябрьская железная дрога (ОЖД).
"Сегодня, 24 октября, около 18.00 на территории Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге произошло локальное обрушение асфальтового покрытия в зоне парковки автомобильного транспорта. Движение поездов осуществляется в штатном режиме. Пострадавших в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время организована эвакуация автомобилей, находившихся в зоне инцидента. Вход на вокзал с улицы Зольная закрыт.
Для установления причин произошедшего комиссией Октябрьской железной дороги проводится служебная проверка.
Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что, по предварительным данным, на территории Ладожского вокзала произошло обрушение части конструкции крыши 12-й платформы. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и соблюдения и прав пассажиров.
