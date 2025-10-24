https://ria.ru/20251024/chp-2050473904.html
На Ладожском вокзале в Петербурге частично обрушилась крыша парковки
На вокзале в Санкт-Петербурге частично обрушилась крыша надземной парковки, сообщил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2025
