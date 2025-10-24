На Ладожском вокзале в Петербурге частично обрушилась крыша парковки

"На Ладожском вокзале произошло частичное обрушение крыши надземной парковки на платформу", — написал он.

Октябрьская железная дорога (ОЖД) сообщила о частичном обрушении асфальтового покрытия в зоне парковки на территории вокзала. Поезда следуют в штатном режиме, пострадавших нет. Автомобили эвакуируют из зоны инцидента. Вход на вокзал с улицы Зольная закрыли. Комиссия ОЖД выясняет причины случившегося.