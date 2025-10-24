Рейтинг@Mail.ru
На Ладожском вокзале в Петербурге частично обрушилась крыша парковки - РИА Новости, 24.10.2025
19:33 24.10.2025 (обновлено: 21:03 24.10.2025)
На Ладожском вокзале в Петербурге частично обрушилась крыша парковки
На вокзале в Санкт-Петербурге частично обрушилась крыша надземной парковки, сообщил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2025
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
ржд
россия
происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, ржд, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, РЖД, Россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости. На вокзале в Санкт-Петербурге частично обрушилась крыша надземной парковки, сообщил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт в Telegram-канале.
"На Ладожском вокзале произошло частичное обрушение крыши надземной парковки на платформу", — написал он.

Данных о пострадавших нет. Глава администрации выехал на место происшествия и находится в контакте с РЖД и спасательными службами.
Октябрьская железная дорога (ОЖД) сообщила о частичном обрушении асфальтового покрытия в зоне парковки на территории вокзала. Поезда следуют в штатном режиме, пострадавших нет. Автомобили эвакуируют из зоны инцидента. Вход на вокзал с улицы Зольная закрыли. Комиссия ОЖД выясняет причины случившегося.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и соблюдения прав пассажиров.
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Площадь обрушения на заводе в Копейске составила 800 квадратных метров
