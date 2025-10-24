https://ria.ru/20251024/chp-2050457749.html
В Приамурье у мужчины нашли 125 килограммов марихуаны
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Полицейские задержали 42-летнего жителя села Нижняя Полтавка в Амурской области, в доме которого было обнаружено порядка 125 килограммов марихуаны и более 160 литров прекурсоров в пластиковых канистрах, сообщили на сайте "МВД Медиа
".
"Сотрудники УНК УМВД России по Амурской области
совместно с коллегами из Михайловского района
в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 42-летнего жителя села Нижняя Полтавка, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. При обыске домовладения, принадлежащего гражданину, полицейские обнаружили внушительный запас сухой растительной массы со специфическим запахом", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной весом порядка 125 килограммов. Кроме того, стражи правопорядка нашли более 160 литров прекурсоров в пластиковых канистрах.
"Задержанный, ранее судимый за аналогичное преступление, дал признательные показания и сообщил, что на протяжении всего лета собирал дикорастущую коноплю неподалёку от своего населённого пункта. Дома он занимался сушкой "дурман-травы" для личного употребления", - добавили в ведомстве.
В заключении отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ
"Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств". В отношении фигуранта избирается мера пресечения. Расследование продолжается.