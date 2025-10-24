В Приамурье у мужчины нашли 125 килограммов марихуаны

По данным правоохранителей, экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной весом порядка 125 килограммов. Кроме того, стражи правопорядка нашли более 160 литров прекурсоров в пластиковых канистрах.

"Задержанный, ранее судимый за аналогичное преступление, дал признательные показания и сообщил, что на протяжении всего лета собирал дикорастущую коноплю неподалёку от своего населённого пункта. Дома он занимался сушкой "дурман-травы" для личного употребления", - добавили в ведомстве.