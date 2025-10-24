Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье у мужчины нашли 125 килограммов марихуаны - РИА Новости, 24.10.2025
18:41 24.10.2025 (обновлено: 18:45 24.10.2025)
В Приамурье у мужчины нашли 125 килограммов марихуаны
В Приамурье у мужчины нашли 125 килограммов марихуаны - РИА Новости, 24.10.2025
В Приамурье у мужчины нашли 125 килограммов марихуаны
Полицейские задержали 42-летнего жителя села Нижняя Полтавка в Амурской области, в доме которого было обнаружено порядка 125 килограммов марихуаны и более 160... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T18:41:00+03:00
2025-10-24T18:45:00+03:00
происшествия
амурская область
россия
михайловский район
амурская область
россия
михайловский район
происшествия, амурская область, россия, михайловский район
Происшествия, Амурская область, Россия, Михайловский район
В Приамурье у мужчины нашли 125 килограммов марихуаны

В Приамурье у мужчины нашли 125 килограммов марихуаны и 160 литров прекурсоров

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Полицейские задержали 42-летнего жителя села Нижняя Полтавка в Амурской области, в доме которого было обнаружено порядка 125 килограммов марихуаны и более 160 литров прекурсоров в пластиковых канистрах, сообщили на сайте "МВД Медиа".
"Сотрудники УНК УМВД России по Амурской области совместно с коллегами из Михайловского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 42-летнего жителя села Нижняя Полтавка, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. При обыске домовладения, принадлежащего гражданину, полицейские обнаружили внушительный запас сухой растительной массы со специфическим запахом", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной весом порядка 125 килограммов. Кроме того, стражи правопорядка нашли более 160 литров прекурсоров в пластиковых канистрах.
"Задержанный, ранее судимый за аналогичное преступление, дал признательные показания и сообщил, что на протяжении всего лета собирал дикорастущую коноплю неподалёку от своего населённого пункта. Дома он занимался сушкой "дурман-травы" для личного употребления", - добавили в ведомстве.
В заключении отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств". В отношении фигуранта избирается мера пресечения. Расследование продолжается.
Следственные действия по делу о 19-летнем наркодилере - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Москве задержали мужчину, спрятавшего наркотики в коробке Raffaello
15 октября, 20:23
 
