© Фото : соцсети Последствия столкновения автобуса и "Газели" в Ленобласти

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Петербургом возросло до девяти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Число пострадавших после столкновения автобуса с "Газелью" в Ломоносовском районе Ленинградской области возросло до 9 человек, четверо пассажиров получили тяжелые травмы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Ранее в пятницу ведомство сообщало, что на трассе в Ломоносовском районе Ленобласти столкнулись автобус и "Газель", различные травмы получили 7 пассажиров автобуса.

"В результате ДТП пострадали 9 человек. Четыре пассажира автобуса получили тяжелые травмы, еще три – травмы средней степени тяжести. Кроме того, травмы средней степени тяжести получили водители двух транспортных средств", – говорится в сообщении.

По факту дорожной аварии проводится проверка.

Ранее прокуратура Ленобласти сообщала об организации проверки по факту ДТП в Ломоносовском районе по линии надзорного ведомства.