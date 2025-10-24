https://ria.ru/20251024/chislo-2050399206.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Петербургом возросло до девяти
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Петербургом возросло до девяти - РИА Новости, 24.10.2025
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Петербургом возросло до девяти
Число пострадавших после столкновения автобуса с "Газелью" в Ломоносовском районе Ленинградской области возросло до 9 человек, четверо пассажиров получили... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T15:52:00+03:00
2025-10-24T15:52:00+03:00
2025-10-24T16:11:00+03:00
происшествия
ломоносовский район
россия
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050375937_0:558:964:1100_1920x0_80_0_0_6570bbca0ce5058d47094726d2d0883b.jpg
https://ria.ru/20251023/ulyanovsk-2050138079.html
ломоносовский район
россия
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050375937_0:467:964:1190_1920x0_80_0_0_624bea646d768d19839bac65c0f4748c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ломоносовский район, россия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ломоносовский район, Россия, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Петербургом возросло до девяти
Число пострадавших в ДТП с автобусом и "Газелью" под Петербургом возросло до 9
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Число пострадавших после столкновения автобуса с "Газелью" в Ломоносовском районе Ленинградской области возросло до 9 человек, четверо пассажиров получили тяжелые травмы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее в пятницу ведомство сообщало, что на трассе в Ломоносовском районе
Ленобласти столкнулись автобус и "Газель", различные травмы получили 7 пассажиров автобуса.
"В результате ДТП пострадали 9 человек. Четыре пассажира автобуса получили тяжелые травмы, еще три – травмы средней степени тяжести. Кроме того, травмы средней степени тяжести получили водители двух транспортных средств", – говорится в сообщении.
По факту дорожной аварии проводится проверка.
Ранее прокуратура Ленобласти сообщала об организации проверки по факту ДТП в Ломоносовском районе по линии надзорного ведомства.
Региональное управление МЧС РФ
уточняло, что в Большой Ижоре произошло лобовое столкновение автобуса маршрута №672 Ломоносов
– Красная Горка и автомобиля "Газель Валдай". В настоящее время трасса в зоне аварии перекрыта в обе стороны.