Число пострадавших в ДТП с автобусом под Петербургом возросло до девяти - РИА Новости, 24.10.2025
15:52 24.10.2025 (обновлено: 16:11 24.10.2025)
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Петербургом возросло до девяти
Число пострадавших после столкновения автобуса с "Газелью" в Ломоносовском районе Ленинградской области возросло до 9 человек, четверо пассажиров получили... РИА Новости, 24.10.2025
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Петербургом возросло до девяти

Число пострадавших в ДТП с автобусом и "Газелью" под Петербургом возросло до 9

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Число пострадавших после столкновения автобуса с "Газелью" в Ломоносовском районе Ленинградской области возросло до 9 человек, четверо пассажиров получили тяжелые травмы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее в пятницу ведомство сообщало, что на трассе в Ломоносовском районе Ленобласти столкнулись автобус и "Газель", различные травмы получили 7 пассажиров автобуса.
"В результате ДТП пострадали 9 человек. Четыре пассажира автобуса получили тяжелые травмы, еще три – травмы средней степени тяжести. Кроме того, травмы средней степени тяжести получили водители двух транспортных средств", – говорится в сообщении.
По факту дорожной аварии проводится проверка.
Ранее прокуратура Ленобласти сообщала об организации проверки по факту ДТП в Ломоносовском районе по линии надзорного ведомства.
Региональное управление МЧС РФ уточняло, что в Большой Ижоре произошло лобовое столкновение автобуса маршрута №672 Ломоносов – Красная Горка и автомобиля "Газель Валдай". В настоящее время трасса в зоне аварии перекрыта в обе стороны.
