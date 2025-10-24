Премьер Бельгии ответил на критику из-за его хода против Украины

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отверг критику со стороны издания Politico, назвавшего его "плохим мальчиком" из-за позиции касательно использования российских активов на нужды Киева.
«
"Издание назвало меня плохим мальчиком. Я? Плохой мальчик? Можете себе такое представить?" — приводят в публикации слова политика.
На этой неделе Politico в одной из своих статей назвало Роберта Фицо, Виктора Орбана, де Вевер и Фридриха Мерца "плохими мальчиками", способными сорвать саммит ЕС, на котором в четверг обсуждался вопрос о судьбе российских активов.
Ситуация с замороженными средствами
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.