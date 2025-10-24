Рейтинг@Mail.ru
Премьер Бельгии обратился к Европе с предупреждением из-за России - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/belgiya-2050283718.html
Премьер Бельгии обратился к Европе с предупреждением из-за России
Премьер Бельгии обратился к Европе с предупреждением из-за России - РИА Новости, 24.10.2025
Премьер Бельгии обратился к Европе с предупреждением из-за России
Европейским странам нужно гарантировать, что Россия сможет забрать свои деньги, если получит доступ к своим активам, заявил премьер-министр Бельгии Барт де... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T10:25:00+03:00
2025-10-24T10:25:00+03:00
в мире
россия
бельгия
европа
урсула фон дер ляйен
мария захарова
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044524140_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d18ea0fac5292da5d60c075bc9957768.jpg
https://ria.ru/20251024/aktivy-2050282000.html
https://ria.ru/20251023/aktivy-2050226476.html
россия
бельгия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044524140_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_069d3932ec3d61c07642b908d92721f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бельгия, европа, урсула фон дер ляйен, мария захарова, еврокомиссия, евросоюз, politico
В мире, Россия, Бельгия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Еврокомиссия, Евросоюз, Politico
Премьер Бельгии обратился к Европе с предупреждением из-за России

Де Вевер: Европе нужно готовиться, что Россия может потребовать активы обратно

© AP Photo / Pamela SmithПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Pamela Smith
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Европейским странам нужно гарантировать, что Россия сможет забрать свои деньги, если получит доступ к своим активам, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, чьи слова приводит Politico.
"Если Россия действительно будет претендовать на эти деньги по какой-либо причине, то они должны быть предоставлены немедленно", — сказал он.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Позиция Бельгии по российским активам застала ЕС врасплох, пишут СМИ
Вчера, 10:15
Бельгийский политик предупредил, что на кон поставлено доверие ко всей финансовой системе Европы.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации Евросоюз и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным активам России, пишет Bloomberg
23 октября, 22:56
 
В миреРоссияБельгияЕвропаУрсула фон дер ЛяйенМария ЗахароваЕврокомиссияЕвросоюзPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала