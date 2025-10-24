Премьер Бельгии обратился к Европе с предупреждением из-за России

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Европейским странам нужно гарантировать, что Россия сможет забрать свои деньги, если получит доступ к своим активам, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, чьи слова приводит Politico.
"Если Россия действительно будет претендовать на эти деньги по какой-либо причине, то они должны быть предоставлены немедленно", — сказал он.
Бельгийский политик предупредил, что на кон поставлено доверие ко всей финансовой системе Европы.
Ситуация с замороженными средствами
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.