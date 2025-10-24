Рейтинг@Mail.ru
Премьер Бельгии предрек ЕС судебные тяжбы из-за конфискации активов России - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 24.10.2025 (обновлено: 14:51 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/belgija-2050294390.html
Премьер Бельгии предрек ЕС судебные тяжбы из-за конфискации активов России
Премьер Бельгии предрек ЕС судебные тяжбы из-за конфискации активов России - РИА Новости, 24.10.2025
Премьер Бельгии предрек ЕС судебные тяжбы из-за конфискации активов России
Европа, принимая решение о конфискации российских активов, должна осознавать, что она тем самым втягивает себя в вечные разбирательства, заявил премьер-министр... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T11:17:00+03:00
2025-10-24T14:51:00+03:00
в мире
россия
москва
бельгия
сергей лавров
мария захарова
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
https://ria.ru/20250321/belgiya-2006515134.html
https://ria.ru/20251024/vengriya-2050236081.html
https://ria.ru/20251024/aktivy-2050245970.html
россия
москва
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, бельгия, сергей лавров, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, g7, урсула фон дер ляйен, euroclear
В мире, Россия, Москва, Бельгия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Урсула фон дер Ляйен, Euroclear
Премьер Бельгии предрек ЕС судебные тяжбы из-за конфискации активов России

Де Вевер: ЕС втягивает себя в судебные разбирательства из-за российских активов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Европа, принимая решение о конфискации российских активов, должна осознавать, что она тем самым втягивает себя в вечные разбирательства, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Брюссель накануне заблокировал предложение Еврокомиссии по использованию средств на нужды Киева.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Премьер Бельгии назвал идею конфискации активов России актом войны
21 марта, 16:07
"Мы в любом случае погрязнем в судебных разбирательствах. Это кажется несомненным. Я не думаю, что Россия воспримет это положительно", — отметил он по итогам саммита ЕС.
По словам де Вевера, он слышал, как один из журналистов сказал, что страна уже списала эти деньги.
"У меня такого впечатления нет. Это не совсем то, что мы слышим из Москвы. Москва сказала нам, что если мы прикоснемся к деньгам, то будем чувствовать последствия до скончания веков", — добавил премьер.
Он выразил уверенность, что Россия примет контрмеры, "которые кажутся очень логичными и могут принять форму встречных конфискаций западных денег, замороженных в российских банках".
Де Вевер призвал ЕС снизить риск для еврозоны и найти другие варианты финансирования Украины.
"Если Европа захочет создать деньги, она может создать деньги — это называется долг, но, конечно, это также очень чувствительный момент. Но у таких денег большое преимущество: они предсказуемы — вы знаете, как и когда вы их возьмете и когда вернете. И вы точно знаете, кто за это отвечает", — заявил глава бельгийского правительства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Будапешт наш: раздвоение Запада не оставляет Украине ни шанса
Вчера, 08:00

Ситуация с замороженными активами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. В качестве ответной меры Москва также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
СМИ: по Украине после саммита с участием Зеленского нанесен серьезный удар
Вчера, 03:01
 
В миреРоссияМоскваБельгияСергей ЛавровМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияG7Урсула фон дер ЛяйенEuroclear
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала