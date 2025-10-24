Премьер Бельгии предрек ЕС судебные тяжбы из-за конфискации активов России

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Европа, принимая решение о конфискации российских активов, должна осознавать, что она тем самым втягивает себя в вечные разбирательства, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Брюссель накануне заблокировал предложение Еврокомиссии по использованию средств на нужды Киева.

"Мы в любом случае погрязнем в судебных разбирательствах. Это кажется несомненным. Я не думаю, что Россия воспримет это положительно", — отметил он по итогам саммита ЕС

По словам де Вевера, он слышал, как один из журналистов сказал, что страна уже списала эти деньги.

"У меня такого впечатления нет. Это не совсем то, что мы слышим из Москвы . Москва сказала нам, что если мы прикоснемся к деньгам, то будем чувствовать последствия до скончания веков", — добавил премьер.

Он выразил уверенность, что Россия примет контрмеры, "которые кажутся очень логичными и могут принять форму встречных конфискаций западных денег, замороженных в российских банках".

Де Вевер призвал ЕС снизить риск для еврозоны и найти другие варианты финансирования Украины

"Если Европа захочет создать деньги, она может создать деньги — это называется долг, но, конечно, это также очень чувствительный момент. Но у таких денег большое преимущество: они предсказуемы — вы знаете, как и когда вы их возьмете и когда вернете. И вы точно знаете, кто за это отвечает", — заявил глава бельгийского правительства.

Ситуация с замороженными активами

"Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах После начала спецоперации ЕС и странызаблокироваливалютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии , что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.