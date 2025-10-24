Рейтинг@Mail.ru
Цыбульский представил архангельский рыбопромышленный потенциал на форуме
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
16:37 24.10.2025
Цыбульский представил архангельский рыбопромышленный потенциал на форуме
Цыбульский представил архангельский рыбопромышленный потенциал на форуме - РИА Новости, 24.10.2025
Цыбульский представил архангельский рыбопромышленный потенциал на форуме
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский представил потенциал рыбохозяйственного комплекса региона на выставке рыбной индустрии, морепродуктов и... РИА Новости, 24.10.2025
архангельская область
александр цыбульский
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
архангельский траловый флот
АРХАНГЕЛЬСК, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский представил потенциал рыбохозяйственного комплекса региона на выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в рамках VIII Международного рыбопромышленного форума, сообщила пресс-служба правительства области.
"Архангельская область обладает большими запасами рыбы и морепродуктов, что позволяет экспортировать продукцию высокого качества. По итогам 2024 года Архангельская область перевыполнила установленный министерством сельского хозяйства России показатель по экспорту продукции агропромышленного комплекса: фактически реализовано продукции на 142,1 миллиона долларов, что выше плана на 14,5 процента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году уже к концу сентября годовой план перевыполнен на 16,9 процента, что в абсолютных цифрах составляет 145 млн долларов.
Как отметил губернатор, важную роль в системе северного рыболовства играет порт Архангельск, куда заходят суда не только для выгрузки уловов, но и для проведения ремонта и технического обслуживания. Эти работы выполняются на базе АО "Архангельский траловый флот", входящего в состав Северо-Западного рыбопромышленного консорциума.
"АТФ – наша старейшая компания. Всего сейчас в регионе в океаническом лове находятся 17 судов, а более 150 компаний заняты в отрасли, свыше 1500 человек – в рыболовстве", – рассказал Цыбульский. Океанический промысел ведется на собственных судах предприятий региона в акваториях Баренцева, Норвежского и Гренландского морей, а также в районах Западной и Восточной Гренландии.
Основные объекты промысла – треска, пикша, краб, северная креветка, палтус и морской окунь, а в прилове – зубатка, камбала, скаты, сайда. Объем переработки рыбной продукции в регионе в текущем году достиг примерно 25 тысяч тонн – это пресервы, консервы и другие виды продукции.
"Отрасль динамично развивается за счет инвестиций в рамках программы инвестиционных квот. Общий объем инвестиций предприятий региона составил около 28,7 миллиарда рублей, создано 388 новых рабочих мест", – подчеркнул глава региона. Он также отметил, что несмотря на санкции и ограничения рыбопромышленная отрасль в Архангельской области развивается.
На стенде также представлена продукция Архангельского водорослевого комбината, осуществляющего добычу и глубокую переработку морских водорослей. Объем добычи превышает тысячу тонн в год. Предприятие включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса и поставляет ряд специализированных препаратов для нужд обороны страны.
Губернатор добавил, что сегодня Архангельская область демонстрирует комплексный подход к развитию рыбной отрасли: от модернизации флота и создания новых перерабатывающих мощностей до подготовки специалистов и наращивания экспортного потенциала.
