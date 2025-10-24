Цыбульский представил архангельский рыбопромышленный потенциал на форуме

АРХАНГЕЛЬСК, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский представил потенциал рыбохозяйственного комплекса региона на выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в рамках VIII Международного рыбопромышленного форума, сообщила пресс-служба правительства области.

"Архангельская область обладает большими запасами рыбы и морепродуктов, что позволяет экспортировать продукцию высокого качества. По итогам 2024 года Архангельская область перевыполнила установленный министерством сельского хозяйства России показатель по экспорту продукции агропромышленного комплекса: фактически реализовано продукции на 142,1 миллиона долларов, что выше плана на 14,5 процента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году уже к концу сентября годовой план перевыполнен на 16,9 процента, что в абсолютных цифрах составляет 145 млн долларов.

Как отметил губернатор, важную роль в системе северного рыболовства играет порт Архангельск, куда заходят суда не только для выгрузки уловов, но и для проведения ремонта и технического обслуживания. Эти работы выполняются на базе АО "Архангельский траловый флот", входящего в состав Северо-Западного рыбопромышленного консорциума.

"АТФ – наша старейшая компания. Всего сейчас в регионе в океаническом лове находятся 17 судов, а более 150 компаний заняты в отрасли, свыше 1500 человек – в рыболовстве", – рассказал Цыбульский. Океанический промысел ведется на собственных судах предприятий региона в акваториях Баренцева, Норвежского и Гренландского морей, а также в районах Западной и Восточной Гренландии.

Основные объекты промысла – треска, пикша, краб, северная креветка, палтус и морской окунь, а в прилове – зубатка, камбала, скаты, сайда. Объем переработки рыбной продукции в регионе в текущем году достиг примерно 25 тысяч тонн – это пресервы, консервы и другие виды продукции.

"Отрасль динамично развивается за счет инвестиций в рамках программы инвестиционных квот. Общий объем инвестиций предприятий региона составил около 28,7 миллиарда рублей, создано 388 новых рабочих мест", – подчеркнул глава региона. Он также отметил, что несмотря на санкции и ограничения рыбопромышленная отрасль в Архангельской области развивается.

На стенде также представлена продукция Архангельского водорослевого комбината, осуществляющего добычу и глубокую переработку морских водорослей. Объем добычи превышает тысячу тонн в год. Предприятие включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса и поставляет ряд специализированных препаратов для нужд обороны страны.