В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся поджечь отделение полиции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Бросившая бутылки с зажигательной смесью в ворота отделения полиции в Петербурге женщина арестована по делу о теракте, сообщает объединённая пресс-служба судов города.

« "Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дианы Чистяковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 205 (покушение на теракт) УК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.

В четверг ГУМВД по городу и Ленобласти сообщило, что 22 октября около 20.00 к подъездным воротам подразделения полиции на Загребском бульваре подошла женщина, подожгла две бутылки с зажигательной смесью и бросила их в сторону ворот. Полицейские задержали поджигательницу на месте - 29-летняя местная жительница могла действовать по указанию неизвестных.

В пресс-службе судов добавили, что Чистякова бросила три бутылки с горючей жидкостью, только одна из них загорелась рядом со служебным транспортом.