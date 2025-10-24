Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся поджечь отделение полиции - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/arest-2050411087.html
В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся поджечь отделение полиции
В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся поджечь отделение полиции - РИА Новости, 24.10.2025
В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся поджечь отделение полиции
Бросившая бутылки с зажигательной смесью в ворота отделения полиции в Петербурге женщина арестована по делу о теракте, сообщает объединённая пресс-служба судов... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T16:18:00+03:00
2025-10-24T16:18:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602932005_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_dc0cd9646b182457a8c87f7b00b33ff6.jpg
https://ria.ru/20250525/peterburg-2018989639.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602932005_0:249:2398:2048_1920x0_80_0_0_af5386a9c2bf6fa8fea93d14fc9ab2f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся поджечь отделение полиции

В Петербурге арестовали женщину, бросившую коктейли Молотова в отделение полиции

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Бросившая бутылки с зажигательной смесью в ворота отделения полиции в Петербурге женщина арестована по делу о теракте, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
«
"Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дианы Чистяковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 205 (покушение на теракт) УК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.
В четверг ГУМВД по городу и Ленобласти сообщило, что 22 октября около 20.00 к подъездным воротам подразделения полиции на Загребском бульваре подошла женщина, подожгла две бутылки с зажигательной смесью и бросила их в сторону ворот. Полицейские задержали поджигательницу на месте - 29-летняя местная жительница могла действовать по указанию неизвестных.
В пресс-службе судов добавили, что Чистякова бросила три бутылки с горючей жидкостью, только одна из них загорелась рядом со служебным транспортом.
"Сторона защиты указала, что Чистякова была введена в заблуждение мошенниками, нуждается в приеме препаратов и в проведении судебно-психиатрической экспертизы, просила избрать обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста", - отметили в судебной пресс-службе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся поджечь отдел полиции
25 мая, 17:08
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала