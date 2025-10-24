https://ria.ru/20251024/arest-2050411087.html
В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся поджечь отделение полиции
В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся поджечь отделение полиции - РИА Новости, 24.10.2025
В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся поджечь отделение полиции
Бросившая бутылки с зажигательной смесью в ворота отделения полиции в Петербурге женщина арестована по делу о теракте, сообщает объединённая пресс-служба судов... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T16:18:00+03:00
2025-10-24T16:18:00+03:00
2025-10-24T16:18:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602932005_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_dc0cd9646b182457a8c87f7b00b33ff6.jpg
https://ria.ru/20250525/peterburg-2018989639.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602932005_0:249:2398:2048_1920x0_80_0_0_af5386a9c2bf6fa8fea93d14fc9ab2f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся поджечь отделение полиции
В Петербурге арестовали женщину, бросившую коктейли Молотова в отделение полиции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Бросившая бутылки с зажигательной смесью в ворота отделения полиции в Петербурге женщина арестована по делу о теракте, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
«
"Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга
вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дианы Чистяковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 205 (покушение на теракт) УК РФ", - говорится в сообщении
пресс-службы.
В четверг ГУМВД по городу и Ленобласти сообщило, что 22 октября около 20.00 к подъездным воротам подразделения полиции на Загребском бульваре подошла женщина, подожгла две бутылки с зажигательной смесью и бросила их в сторону ворот. Полицейские задержали поджигательницу на месте - 29-летняя местная жительница могла действовать по указанию неизвестных.
В пресс-службе судов добавили, что Чистякова бросила три бутылки с горючей жидкостью, только одна из них загорелась рядом со служебным транспортом.
"Сторона защиты указала, что Чистякова была введена в заблуждение мошенниками, нуждается в приеме препаратов и в проведении судебно-психиатрической экспертизы, просила избрать обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста", - отметили в судебной пресс-службе.