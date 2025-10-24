Позиция Бельгии по российским активам застала ЕС врасплох, пишут СМИ

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Позиция Бельгии касательно использования активов РФ на нужды Киева застала представителей ЕС на саммите врасплох, пишет издание Politico.

В четверг в Брюсселе состоялся саммит ЕС , по итогам которого решение по российским активам было перенесено на декабрь. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его стране необходимы "конкретные и надежные" гарантии для реализации плана по использованию замороженных российских активов для финансирования кредита Киеву

"Оппозиция Бельгии застала дипломатов и министров ЕС, а также высокопоставленных лиц, работающих на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен , врасплох - ее команда несколько дней уверяла коллег, что они нашли, как развеять обеспокоенность де Вевера", - говорится в публикации издания со ссылкой на источники.

По словам одного из дипломатов, саммит "должен был пойти совершенно не так".

Ранее премьер Бельгии заявил, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ . Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов.

В среду заместитель официального представителя кабмина ФРГ Себастиан Хилле заявил на брифинге, что предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца по использованию российских замороженных активов для предоставления кредита Украине "находится на столе" и будет обсуждаться в рамках Европейского совета . Хилле отметил, что юридически надежное использование требует "множества проверок и оценок", но основные политические решения могут будут приняты на Европейском совете.

Ранее в статье для британской газеты Financial Times Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.