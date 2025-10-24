СМИ: по Украине после саммита с участием Зеленского нанесен серьезный удар

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Отсутствие решения по итогам саммита ЕС, на котором присутствовал Владимир Зеленский, о конфискации активов России нанесет удар по Украине, пишет Отсутствие решения по итогам саммита ЕС, на котором присутствовал Владимир Зеленский, о конфискации активов России нанесет удар по Украине, пишет газета New York Times.

« "Лидеры фактически отложили принятие четкого решения по плану предоставления кредита. <…> Процесс может занять больше времени. Это может быть непростой новостью для Украины, которой срочно нужны деньги", — говорится в материале.

Издание признает, что сама конфискация замороженных российских средств является очень рискованным шагом, который может привести к непредсказуемым последствиям. При этом в статье указывается, что Зеленский также признал, что разговор был непростым.

"Этот шаг станет политической и финансовой авантюрой, как из-за возможного ответного удара со стороны России , так и из-за того, что он может нанести ущерб репутации Европы как убежища для иностранных активов", — предупреждает автор.

По данным газеты, что у западных лидеров отсутствует дальнейший план реализации этой инициативы — от гарантий для отдельных стран до юридических основ, подкрепляющих такое решение.

В четверг страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию российских активов на нужды Киева , следует из письменных выводов встречи. При этом отмечалось, что "в соответствии с законодательством ЕС, активы России должны оставаться иммобилизованными" до окончания конфликта и выплат ущерба Украине

Глава Евросовета Антониу Кошта позднее заявил, что рассчитывает принять решение по использованию российских активов в декабре, ЕК поручено урегулировать "технические вопросы", сам факт конфискации средств он назвал "соответствующим европейскому законодательству и международному праву".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен , в свою очередь, пообещала выработать новые варианты использования российских активов для Киева и предложить их странам ЕС.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.