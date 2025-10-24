Рейтинг@Mail.ru
24.10.2025

В ЕК пообещали предложить ЕС новые варианты использования активов России
00:39 24.10.2025
В ЕК пообещали предложить ЕС новые варианты использования активов России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала выработать новые варианты использования активов РФ для Киева и предложить их странам ЕС.
В ЕК пообещали предложить ЕС новые варианты использования активов России

© AP Photo / Pascal BastienУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала выработать новые варианты использования активов РФ для Киева и предложить их странам ЕС.
"Мы провели хорошую дискуссию по репарационному кредиту Украине, которая позволила нам определить точки, в которых мы должны еще поработать, и мы вернемся с различными вариантами", - сказала она по итогам европейского саммита.
При этом она заверила, что ЕС "всегда будет уважать европейское и международное право".
Ранее страны ЕС по итогам саммита отклонили предложение Еврокомиссии по использованию российских активов и обещали вернуться к этому вопросу в декабре.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Саммит ЕС решил оставить активы России замороженными до конца конфликта
