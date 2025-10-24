https://ria.ru/20251024/aktivy-2050238140.html
В ЕК пообещали предложить ЕС новые варианты использования активов России
В ЕК пообещали предложить ЕС новые варианты использования активов России - РИА Новости, 24.10.2025
В ЕК пообещали предложить ЕС новые варианты использования активов России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала выработать новые варианты использования активов РФ для Киева и предложить их странам ЕС. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T00:39:00+03:00
2025-10-24T00:39:00+03:00
2025-10-24T00:39:00+03:00
В ЕК пообещали предложить ЕС новые варианты использования активов России
В ЕК пообещали предложить ЕС новые варианты использования активов РФ для Киева