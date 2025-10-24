Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске двух адвокатов заподозрили в подкупе свидетеля - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/advokaty-2050264759.html
В Красноярске двух адвокатов заподозрили в подкупе свидетеля
В Красноярске двух адвокатов заподозрили в подкупе свидетеля - РИА Новости, 24.10.2025
В Красноярске двух адвокатов заподозрили в подкупе свидетеля
Следствие подозревает двух адвокатов, один их которых - член адвокатской палаты Санкт-Петербурга, второй - одной из коллегий Красноярска, в подкупе свидетеля... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T08:29:00+03:00
2025-10-24T08:29:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20250623/sahalin-2024728205.html
красноярск
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске двух адвокатов заподозрили в подкупе свидетеля

Следствие заподозрило адвокатов в подкупе свидетеля по делу о вымогательстве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 24 окт – РИА Новости. Следствие подозревает двух адвокатов, один их которых - член адвокатской палаты Санкт-Петербурга, второй - одной из коллегий Красноярска, в подкупе свидетеля для дачи им ложных показаний по уголовному делу, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Согласно сообщению, уголовное дело в отношении адвокатов возбуждено по части 4 статьи 309 УК РФ (подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний, совершенный организованной группой) на основании материалов регионального главка УФСБ России.
По версии следствия, в период с июня по август 2025 года адвокат, являясь защитником жителя Красноярска, обвиняемого в вымогательстве, чтобы смягчить наказание для своего подзащитного, обратился к адвокату одной из коллегий города Красноярска с предложением подкупа свидетеля с целью дачи им ложных показаний по уголовному делу.
"За денежное вознаграждение в сумме 150 тысяч рублей адвокаты предложили мужчине изменить данные им показания по уголовному делу. Получив его согласие, фигуранты перевели мужчине часть денежных средств от оговоренной суммы в размере 50 тысяч рублей. В последующем свидетель отказался от дачи ложных показаний в суде. В отношении подзащитного фигуранта вынесен обвинительный приговор", - говорится в сообщении.
По данным СК, адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
На Сахалине адвоката обвинили в крупном мошенничестве
23 июня, 03:37
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала