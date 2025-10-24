https://ria.ru/20251024/advokaty-2050264759.html
В Красноярске двух адвокатов заподозрили в подкупе свидетеля
КРАСНОЯРСК, 24 окт – РИА Новости. Следствие подозревает двух адвокатов, один их которых - член адвокатской палаты Санкт-Петербурга, второй - одной из коллегий Красноярска, в подкупе свидетеля для дачи им ложных показаний по уголовному делу, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Согласно сообщению, уголовное дело в отношении адвокатов возбуждено по части 4 статьи 309 УК РФ (подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний, совершенный организованной группой) на основании материалов регионального главка УФСБ России.
По версии следствия, в период с июня по август 2025 года адвокат, являясь защитником жителя Красноярска, обвиняемого в вымогательстве, чтобы смягчить наказание для своего подзащитного, обратился к адвокату одной из коллегий города Красноярска с предложением подкупа свидетеля с целью дачи им ложных показаний по уголовному делу.
"За денежное вознаграждение в сумме 150 тысяч рублей адвокаты предложили мужчине изменить данные им показания по уголовному делу. Получив его согласие, фигуранты перевели мужчине часть денежных средств от оговоренной суммы в размере 50 тысяч рублей. В последующем свидетель отказался от дачи ложных показаний в суде. В отношении подзащитного фигуранта вынесен обвинительный приговор", - говорится в сообщении.
По данным СК, адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.