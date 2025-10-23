Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени простились с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 23.10.2025 (обновлено: 14:04 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/zuev-2050065302.html
В Тюмени простились с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым
В Тюмени простились с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым - РИА Новости, 23.10.2025
В Тюмени простились с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым
Церемония прощания и похороны военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева прошли в четверг в Тюмени, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T13:11:00+03:00
2025-10-23T14:04:00+03:00
россия
донецк
тюменская область
иван зуев
дмитрий киселев
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050074133_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c3b775fd0ac1462af34b5188e0024229.png
https://ria.ru/20251023/voenkor-2050032532.html
https://ria.ru/20251022/zuev-2049755997.html
https://ria.ru/20251023/voenkor-2050005617.html
россия
донецк
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Церемония прощания и похороны Ивана Зуева в Тюмени
Церемония прощания и похороны военкора РИА Новости Ивана Зуева прошли в Тюмени. Проститься пришли коллеги и все те, кто был знаком с Иваном. Среди присутствующих были сотрудники столичных и федеральных СМИ, также присутствовали военные корреспонденты разных редакций. Зуева похоронили с воинскими почестями: был дан залп, а военнослужащие прошли маршем под звуки военного оркестра.
2025-10-23T13:11
true
PT0M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050074133_113:0:1073:720_1920x0_80_0_0_b5396a8babb9f920912eee6a86b7634a.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецк, тюменская область, иван зуев, дмитрий киселев, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Россия, Донецк, Тюменская область, Иван Зуев, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Тюмени простились с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым

В Тюмени прошла церемония прощания с военкором РИА Новости Иваном Зуевым

Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 23 окт - РИА Новости. Церемония прощания и похороны военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева прошли в четверг в Тюмени, передает корреспондент РИА Новости.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года.
Прощание с военкором РИА Новости Иваном Зуевым - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Военкора Ивана Зуева посмертно наградили орденом Мужества
Вчера, 11:49
Церемония прощания началась около полудня в Тюмени, ранее там же состоялась церемония отпевания. Проститься пришли коллеги и все те, кто был знаком с Иваном. Среди присутствующих были сотрудники столичных и федеральных СМИ, также присутствовали военные корреспонденты разных редакций. Зуева похоронили с воинскими почестями: был дан залп, а военнослужащие прошли маршем под звуки военного оркестра.
Венки прислали президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Андрей Белоусов, премьер РФ Михаил Мишустин, губернатор Тюменской области Александр Моор и правительство региона, генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, редакция Пятого канала, редакция МИЦ "Известия", редакция телеканала РЕН ТВ, коллектив ТАСС, журналисты Тюменской области, друзья и родные.
Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистику пришел в 2008 году. Первая командировка Ивана на Донбасс состоялась в июле 2014 года. Корреспондент писал про первых беженцев в развернутых МЧС пунктах временного размещения, работал с первыми ополченцами, которые отбивались от ВСУ у самой границы с Россией в Ростовской области. Вторая командировка Ивана на Донбасс пришлась на весну 2018 года.
В начале февраля 2022 Зуев начал работать в агентстве Sputnik Ближнее зарубежье. В апреле 2023 года Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР. Работал на позициях на авдеевском и угледарском направлениях во время наступления ВС РФ. Неоднократно попадал под обстрелы и атаки дронов под Авдеевкой и Угледаром. При его содействии командированные с донецкого направления на курский театр военных действий получили госнаграды, в том числе звание героя России.
Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Прощание с военкором РИА Новости Иваном Зуевым пройдет 23 октября в Тюмени
22 октября, 08:20
Иван неоднократно выезжал на обстрелы Донецка, Горловки и Волновахи, чтобы фиксировать преступления киевского режима. Попал под плотный огонь (более 10 снарядов 155 калибра из натовской гаубицы "777") на улице Розы Люксембург в центре Донецка. Несмотря на плотность обстрела, группа журналистов, в которой находился Зуев, не покинула квадрат, по которому работала артиллерия, а, сменив позицию, продолжила освещать события.
Летом 2024 года на выезде с пресс-офицерами Минобороны для съемки работы зенитных установок в Авдеевке Иван попал под атаку сразу нескольких дронов-камикадзе. Около часа журналист продолжал работу под непрекращающимся обстрелом.
Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными наградами. В марте нынешнего года ему была объявлена благодарность президента. Указом президента РФ Зуев награжден орденом Мужества.
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что Зуев погиб смертью храбрых, был мужественным и талантливым, смелым журналистом. Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы "Россия сегодня" приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана.
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Глава Тюменской области выразил соболезнования семье военкора Ивана Зуева
Вчера, 10:09
 
РоссияДонецкТюменская областьИван ЗуевДмитрий КиселевВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала