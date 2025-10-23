В Тюмени простились с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым

ТЮМЕНЬ, 23 окт - РИА Новости. Церемония прощания и похороны военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева прошли в четверг в Тюмени, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония прощания началась около полудня в Тюмени , ранее там же состоялась церемония отпевания. Проститься пришли коллеги и все те, кто был знаком с Иваном. Среди присутствующих были сотрудники столичных и федеральных СМИ, также присутствовали военные корреспонденты разных редакций. Зуева похоронили с воинскими почестями: был дан залп, а военнослужащие прошли маршем под звуки военного оркестра.

Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске . В журналистику пришел в 2008 году. Первая командировка Ивана на Донбасс состоялась в июле 2014 года. Корреспондент писал про первых беженцев в развернутых МЧС пунктах временного размещения, работал с первыми ополченцами, которые отбивались от ВСУ у самой границы с Россией в Ростовской области . Вторая командировка Ивана на Донбасс пришлась на весну 2018 года.

В начале февраля 2022 Зуев начал работать в агентстве Sputnik Ближнее зарубежье. В апреле 2023 года Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР . Работал на позициях на авдеевском и угледарском направлениях во время наступления ВС РФ. Неоднократно попадал под обстрелы и атаки дронов под Авдеевкой и Угледаром. При его содействии командированные с донецкого направления на курский театр военных действий получили госнаграды, в том числе звание героя России.

Иван неоднократно выезжал на обстрелы Донецка, Горловки Волновахи , чтобы фиксировать преступления киевского режима. Попал под плотный огонь (более 10 снарядов 155 калибра из натовской гаубицы "777") на улице Розы Люксембург в центре Донецка. Несмотря на плотность обстрела, группа журналистов, в которой находился Зуев, не покинула квадрат, по которому работала артиллерия, а, сменив позицию, продолжила освещать события.

Летом 2024 года на выезде с пресс-офицерами Минобороны для съемки работы зенитных установок в Авдеевке Иван попал под атаку сразу нескольких дронов-камикадзе. Около часа журналист продолжал работу под непрекращающимся обстрелом.

Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными наградами. В марте нынешнего года ему была объявлена благодарность президента. Указом президента РФ Зуев награжден орденом Мужества.