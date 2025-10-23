В Тюмени простились с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым

ТЮМЕНЬ, 23 окт - РИА Новости. Церемония прощания и похороны военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева прошли в четверг в Тюмени, передает корреспондент РИА Новости.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года.
Церемония прощания началась около полудня в Тюмени, ранее там же состоялась церемония отпевания. Проститься пришли коллеги и все те, кто был знаком с Иваном. Среди присутствующих были сотрудники столичных и федеральных СМИ, также присутствовали военные корреспонденты разных редакций. Зуева похоронили с воинскими почестями: был дан залп, а военнослужащие прошли маршем под звуки военного оркестра.
Венки прислали президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Андрей Белоусов, премьер РФ Михаил Мишустин, губернатор Тюменской области Александр Моор и правительство региона, генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, редакция Пятого канала, редакция МИЦ "Известия", редакция телеканала РЕН ТВ, коллектив ТАСС, журналисты Тюменской области, друзья и родные.
Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистику пришел в 2008 году. Первая командировка Ивана на Донбасс состоялась в июле 2014 года. Корреспондент писал про первых беженцев в развернутых МЧС пунктах временного размещения, работал с первыми ополченцами, которые отбивались от ВСУ у самой границы с Россией в Ростовской области. Вторая командировка Ивана на Донбасс пришлась на весну 2018 года.
В начале февраля 2022 Зуев начал работать в агентстве Sputnik Ближнее зарубежье. В апреле 2023 года Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР. Работал на позициях на авдеевском и угледарском направлениях во время наступления ВС РФ. Неоднократно попадал под обстрелы и атаки дронов под Авдеевкой и Угледаром. При его содействии командированные с донецкого направления на курский театр военных действий получили госнаграды, в том числе звание героя России.
Иван неоднократно выезжал на обстрелы Донецка, Горловки и Волновахи, чтобы фиксировать преступления киевского режима. Попал под плотный огонь (более 10 снарядов 155 калибра из натовской гаубицы "777") на улице Розы Люксембург в центре Донецка. Несмотря на плотность обстрела, группа журналистов, в которой находился Зуев, не покинула квадрат, по которому работала артиллерия, а, сменив позицию, продолжила освещать события.
Летом 2024 года на выезде с пресс-офицерами Минобороны для съемки работы зенитных установок в Авдеевке Иван попал под атаку сразу нескольких дронов-камикадзе. Около часа журналист продолжал работу под непрекращающимся обстрелом.
Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными наградами. В марте нынешнего года ему была объявлена благодарность президента. Указом президента РФ Зуев награжден орденом Мужества.
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что Зуев погиб смертью храбрых, был мужественным и талантливым, смелым журналистом. Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы "Россия сегодня" приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана.