Жога назвал погибшего военкора Зуева настоящим патриотом

ТЮМЕНЬ, 23 окт - РИА Новости. Погибший военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев был патриотом, освещая специальную военную операцию, говорил о человеческих судьбах, сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года. Церемония прощания проходит в четверг в Тюмени.
"Он был настоящим патриотом и считал своей обязанностью делиться с читателями важными фактами и историями. Его таланты и личные качества в полной мере проявились во время освещения специальной военной операции. В качестве военкора он выезжал на опасные участки фронта. В центре его историй всегда были человеческие судьбы, их столкновения с реальными боевыми действиями", - огласила ведущая переданную телеграмму от Жога в ходе церемонии прощания.
Жога подчеркнул, что российские журналисты по-прежнему остаются "приоритетными целями для боевиков преступного киевского режима", отметив, что Иван это знал, но продолжал "выполнять свой долг". Жога добавил, что Иван, в своем служении Родине - это пример для коллег и будущих поколений отечественных журналистов.
Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистику пришел в 2008 году. Первая командировка Ивана на Донбасс состоялась в июле 2014 года. Корреспондент писал про первых беженцев в развернутых МЧС пунктах временного размещения, работал с первыми ополченцами, которые отбивались от ВСУ у самой границы с Россией в Ростовской области. Вторая командировка Ивана на Донбасс пришлась на весну 2018 года.
В начале февраля 2022 Зуев начал работать в агентстве Sputnik Ближнее зарубежье. В апреле 2023 года Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР. Профессионализм Зуева был не раз отмечен ведомственными наградами. В марте нынешнего года ему была объявлена благодарность президента.
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что Зуев погиб смертью храбрых, был мужественным и талантливым, смелым журналистом. Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы "Россия сегодня" приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана.