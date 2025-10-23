Жога назвал погибшего военкора Зуева настоящим патриотом

ТЮМЕНЬ, 23 окт - РИА Новости. Погибший военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев был патриотом, освещая специальную военную операцию, говорил о человеческих судьбах, сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Жога подчеркнул, что российские журналисты по-прежнему остаются "приоритетными целями для боевиков преступного киевского режима", отметив, что Иван это знал, но продолжал "выполнять свой долг". Жога добавил, что Иван, в своем служении Родине - это пример для коллег и будущих поколений отечественных журналистов.