Друг военкора Зуева рассказал о его жизни

ТЮМЕНЬ, 23 окт – РИА Новости. Погибший от удара украинского беспилотника в Запорожской области военкор РИА Новости Иван Зуев был человеком широкой души - помогал солдатам, часть своей зарплаты направлял на помощь фронту, рассказал журналист и друг Зуева Тимофей Ермаков.
"Это человек, который мог найти подход к любому своим стремлением всегда помогать. Он помогал солдатам. Он большую часть своей журналисткой зарплаты отдавал на помощь фронту. Когда мы работали на "Первом канале", он из своих денег помогал людям с освобожденных территорий всем, чем мог. Не только деньгами. Устраивал их на работу, давал жилье. В Донецке в его съемной квартире до сих пор живут ребята-военные. Это был человек широчайшей души", - подчеркнул Ермаков.
По словам Ермакова, Иван Зуев всегда был светлым и позитивным человеком. Зуев и ранее погибший в зоне СВО военкор РИА Новости Ростислав Журавлев были его близкими друзьями, много работали вместе.
Что касается профессиональных качеств Зуева, то он был очень вдумчивым журналистом.
"Не знаю ни одного подобного военного корреспондента, который был настолько аккуратен, вдумчив в работе, имел подход со стороны разума. Аккуратный, вдумчивый. Никогда не лез на рожон. Именно поэтому его потеря так остро ощущается. Особенно вслед за Ростом. Это жуткая несправедливость", - сказал Ермаков.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября. В четверг при участии его родных, друзей, сотрудников столичных и федеральных СМИ, военных корреспондентов разных редакций в Тюмени прошли церемонии отпевания и прощания. Зуева похоронили на городском кладбище с воинскими почестями: был дан залп, а военнослужащие прошли маршем под звуки военного оркестра.