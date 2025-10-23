Друг военкора Зуева рассказал о его жизни

ТЮМЕНЬ, 23 окт – РИА Новости. Погибший от удара украинского беспилотника в Запорожской области военкор РИА Новости Иван Зуев был человеком широкой души - помогал солдатам, часть своей зарплаты направлял на помощь фронту, рассказал журналист и друг Зуева Тимофей Ермаков.

"Не знаю ни одного подобного военного корреспондента, который был настолько аккуратен, вдумчив в работе, имел подход со стороны разума. Аккуратный, вдумчивый. Никогда не лез на рожон. Именно поэтому его потеря так остро ощущается. Особенно вслед за Ростом. Это жуткая несправедливость", - сказал Ермаков.