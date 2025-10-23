Рейтинг@Mail.ru
Военкор Зуев никогда не боялся острых тем, заявил Жога
10:41 23.10.2025
Военкор Зуев никогда не боялся острых тем, заявил Жога
Военкор РИА Новости Иван Зуев был отважным журналистом и патриотом, никогда не боялся острых тем, сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском...
россия, тюмень, урал, иван зуев, артем жога
Россия, Тюмень, Урал, Иван Зуев, Артем Жога
Военкор Зуев никогда не боялся острых тем, заявил Жога

Жога назвал военкора Ивана Зуева отважным журналистом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Военкор РИА Новости Иван Зуев был отважным журналистом и патриотом, никогда не боялся острых тем, сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.
"Сегодня в Тюмени прощаются с военкором Иваном Зуевым. Он был отважным журналистом и патриотом России. Образование и первые шаги в профессии сделал на Урале. Иван никогда не боялся острых тем, считал своей обязанностью делиться с читателями важными фактами и историями", – написал Жога в своем Telegram-канале.
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Глава Тюменской области выразил соболезнования семье военкора Ивана Зуева
10:09
Он добавил, что в полной мере талант журналиста проявился во время специальной военной операции: в качестве военкора он часто бывал на опасных участках фронта.
"Я не был знаком с Иваном лично, но бесконечно его уважаю. У меня много друзей среди военкоров, и все как один – очень храбрые, отзывчивые и честные. Именно таким был Иван Зуев", – подчеркнул полпред.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября. Он несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными наградами. В марте нынешнего года ему была объявлена благодарность президента.
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что Зуев погиб смертью храбрых, был мужественным и талантливым, смелым журналистом. Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы "Россия сегодня" приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана.
Он хотел, чтобы мир узнал о героях: коллеги и друзья о погибшем военкоре Иване Зуеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"Он хотел, чтобы мир узнал о героях": памяти погибшего военкора Ивана Зуева
09:51
 
РоссияТюменьУралИван ЗуевАртем Жога
 
 
