Военкор Зуев никогда не боялся острых тем, заявил Жога

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Военкор РИА Новости Иван Зуев был отважным журналистом и патриотом, никогда не боялся острых тем, сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Он добавил, что в полной мере талант журналиста проявился во время специальной военной операции: в качестве военкора он часто бывал на опасных участках фронта.

"Я не был знаком с Иваном лично, но бесконечно его уважаю. У меня много друзей среди военкоров, и все как один – очень храбрые, отзывчивые и честные. Именно таким был Иван Зуев", – подчеркнул полпред.