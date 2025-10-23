https://ria.ru/20251023/voenkor-2050012887.html
Военкор Зуев никогда не боялся острых тем, заявил Жога
Военкор Зуев никогда не боялся острых тем, заявил Жога - РИА Новости, 23.10.2025
Военкор Зуев никогда не боялся острых тем, заявил Жога
Военкор РИА Новости Иван Зуев был отважным журналистом и патриотом, никогда не боялся острых тем, сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T10:41:00+03:00
2025-10-23T10:41:00+03:00
2025-10-23T10:41:00+03:00
россия
тюмень
урал
иван зуев
артем жога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048735944_0:141:960:681_1920x0_80_0_0_1ca0ab3ce9176e0ad08ab13831ddd399.jpg
https://ria.ru/20251023/voenkor-2050005617.html
https://ria.ru/20251023/zuev-2050002872.html
россия
тюмень
урал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048735944_0:51:960:771_1920x0_80_0_0_164acd88c345647ae0ffde5723d0112d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тюмень, урал, иван зуев, артем жога
Россия, Тюмень, Урал, Иван Зуев, Артем Жога
Военкор Зуев никогда не боялся острых тем, заявил Жога
Жога назвал военкора Ивана Зуева отважным журналистом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Военкор РИА Новости Иван Зуев был отважным журналистом и патриотом, никогда не боялся острых тем, сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.
"Сегодня в Тюмени
прощаются с военкором Иваном Зуевым
. Он был отважным журналистом и патриотом России
. Образование и первые шаги в профессии сделал на Урале
. Иван никогда не боялся острых тем, считал своей обязанностью делиться с читателями важными фактами и историями", – написал Жога
в своем Telegram-канале
.
Он добавил, что в полной мере талант журналиста проявился во время специальной военной операции: в качестве военкора он часто бывал на опасных участках фронта.
"Я не был знаком с Иваном лично, но бесконечно его уважаю. У меня много друзей среди военкоров, и все как один – очень храбрые, отзывчивые и честные. Именно таким был Иван Зуев", – подчеркнул полпред.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области
16 октября. Он несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными наградами. В марте нынешнего года ему была объявлена благодарность президента.
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
отмечал, что Зуев погиб смертью храбрых, был мужественным и талантливым, смелым журналистом. Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы "Россия сегодня" приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана.