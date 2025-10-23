https://ria.ru/20251023/velogonschik-2050033193.html
Французский велосипедист Сехили прокомментировал решение суда по его делу
Французский велосипедист Сехили прокомментировал решение суда по его делу - РИА Новости, 23.10.2025
Французский велосипедист Сехили прокомментировал решение суда по его делу
Французский велосипедист Софиан Сехили в эксклюзивном интервью РИА Новости назвал справедливым решение суда в Приморье по его делу о незаконном пересечении... РИА Новости, 23.10.2025
Французский велосипедист Сехили прокомментировал решение суда по его делу
Французский велосипедист Сехили назвал справедливым решение суда по его делу
ПОГРАНИЧНЫЙ (Приморский край), 23 окт - РИА Новости. Французский велосипедист Софиан Сехили в эксклюзивном интервью РИА Новости назвал справедливым решение суда в Приморье по его делу о незаконном пересечении госграницы РФ.
Пограничный районный суд в четверг признал Сехили
виновным в незаконном пересечении госграницы РФ
, но освободил от уплаты штрафа в 50 тысяч рублей, который зачли в счёт пребывания француза в СИЗО, его освободили из-под стражи в зале суда.
"Я испытываю большое облегчение по поводу вынесенного вердикта. И я рад, что суд вынес такое решение, которое мне кажется очень справедливым", - заявил Сехили РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России (часть 1 статьи 322 УК РФ). Уссурийский районный суд арестовал француза, защита обжаловала это решение, но безуспешно. Позже содержание Сехили под стражей было продлено до 3 ноября.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии
на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона
(считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых - Турция
, Иран
, Казахстан
, Монголия
и Китай
. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке
.
Французский велосипедист в интервью РИА Новости в октябре заявлял, что талантливые спортсмены, в том числе российские, должны участвовать в международных соревнованиях и иметь шанс бороться за медали самого высокого уровня. По его мнению, спорт - это страсть, объединяющая людей, и не следует смешивать спорт и политику. Он также рассказал агентству, что считает победу в Tour Divide в 2022 году своей главной победой, которую он одержал в велоспорте. Велогонщики преодолевают почти 4,3 тысячи километра от канадского Банфа до Антилоп-Уэллс в Нью-Мексико
, США
через горные перевалы и обдуваемые ветрами долины. Tour Divide называют одной из сложнейших многодневок в мире. Победа в этой велогонке считается очень престижной.