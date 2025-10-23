Французский велосипедист Сехили прокомментировал решение суда по его делу

ПОГРАНИЧНЫЙ (Приморский край), 23 окт - РИА Новости. Французский велосипедист Софиан Сехили в эксклюзивном интервью РИА Новости назвал справедливым решение суда в Приморье по его делу о незаконном пересечении госграницы РФ.

Пограничный районный суд в четверг признал Сехили виновным в незаконном пересечении госграницы РФ , но освободил от уплаты штрафа в 50 тысяч рублей, который зачли в счёт пребывания француза в СИЗО, его освободили из-под стражи в зале суда.

"Я испытываю большое облегчение по поводу вынесенного вердикта. И я рад, что суд вынес такое решение, которое мне кажется очень справедливым", - заявил Сехили РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России (часть 1 статьи 322 УК РФ). Уссурийский районный суд арестовал француза, защита обжаловала это решение, но безуспешно. Позже содержание Сехили под стражей было продлено до 3 ноября.

Иран, Казахстан, Монголия и Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых - Турция Китай . Финиш Сехили запланировал во Владивостоке