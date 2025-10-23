Рейтинг@Mail.ru
Французский велосипедист Сехили прокомментировал решение суда по его делу - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/velogonschik-2050033193.html
Французский велосипедист Сехили прокомментировал решение суда по его делу
Французский велосипедист Сехили прокомментировал решение суда по его делу - РИА Новости, 23.10.2025
Французский велосипедист Сехили прокомментировал решение суда по его делу
Французский велосипедист Софиан Сехили в эксклюзивном интервью РИА Новости назвал справедливым решение суда в Приморье по его делу о незаконном пересечении... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:53:00+03:00
2025-10-23T11:53:00+03:00
россия
евразия
лиссабон (город)
софиан сехили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040249230_0:73:1089:685_1920x0_80_0_0_97ba424de5b9ecdc0a1acde75fa89317.jpg
https://ria.ru/20251017/vina-2048960410.html
https://ria.ru/20251009/sud-2047188468.html
россия
евразия
лиссабон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040249230_0:0:1089:816_1920x0_80_0_0_ea7bcb34c756f18d0519fc7d623013c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евразия, лиссабон (город), софиан сехили
Россия, Евразия, Лиссабон (город), Софиан Сехили
Французский велосипедист Сехили прокомментировал решение суда по его делу

Французский велосипедист Сехили назвал справедливым решение суда по его делу

© Фото : соцсети спортсменаФранцузский велосипедист Софиан Сехили
Французский велосипедист Софиан Сехили - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : соцсети спортсмена
Французский велосипедист Софиан Сехили. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПОГРАНИЧНЫЙ (Приморский край), 23 окт - РИА Новости. Французский велосипедист Софиан Сехили в эксклюзивном интервью РИА Новости назвал справедливым решение суда в Приморье по его делу о незаконном пересечении госграницы РФ.
Пограничный районный суд в четверг признал Сехили виновным в незаконном пересечении госграницы РФ, но освободил от уплаты штрафа в 50 тысяч рублей, который зачли в счёт пребывания француза в СИЗО, его освободили из-под стражи в зале суда.
Французский велосипедист Софиан Сехили - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Французский велосипедист Сехили признал вину, сообщил источник
17 октября, 18:49
"Я испытываю большое облегчение по поводу вынесенного вердикта. И я рад, что суд вынес такое решение, которое мне кажется очень справедливым", - заявил Сехили РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России (часть 1 статьи 322 УК РФ). Уссурийский районный суд арестовал француза, защита обжаловала это решение, но безуспешно. Позже содержание Сехили под стражей было продлено до 3 ноября.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых - Турция, Иран, Казахстан, Монголия и Китай. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке.
Французский велосипедист в интервью РИА Новости в октябре заявлял, что талантливые спортсмены, в том числе российские, должны участвовать в международных соревнованиях и иметь шанс бороться за медали самого высокого уровня. По его мнению, спорт - это страсть, объединяющая людей, и не следует смешивать спорт и политику. Он также рассказал агентству, что считает победу в Tour Divide в 2022 году своей главной победой, которую он одержал в велоспорте. Велогонщики преодолевают почти 4,3 тысячи километра от канадского Банфа до Антилоп-Уэллс в Нью-Мексико, США через горные перевалы и обдуваемые ветрами долины. Tour Divide называют одной из сложнейших многодневок в мире. Победа в этой велогонке считается очень престижной.
Приморский краевой суд - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Суд Приморья оставил в СИЗО французского велосипедиста
9 октября, 05:38
 
РоссияЕвразияЛиссабон (город)Софиан Сехили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала