В Ульяновске осудили водителя частной скорой помощи за смертельное ДТП

САМАРА, 23 окт - РИА Новости. Суд в Ульяновске назначил 6,5 лет колонии-поселения водителю частной скорой помощи, который под наркотиками врезался в световую опору в Ульяновске, в результате чего погиб пациент, сообщила прокуратура Ульяновской области.

Было установлено, что 7 мая 28-летний водитель частной службы первой помощи, ранее судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, сел за руль Lada Largus в состоянии наркотического опьянения. Возле одного из домов на улице Героев Гостомельского десанта он съехал за пределы дороги и столкнулся со световой опорой. В результате ДТП пассажир из автомобиля - инвалид первой группы - получил множественные травмы, от которых позже скончался в больнице.