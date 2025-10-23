Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновске осудили водителя частной скорой помощи за смертельное ДТП
17:17 23.10.2025
В Ульяновске осудили водителя частной скорой помощи за смертельное ДТП
Суд в Ульяновске назначил 6,5 лет колонии-поселения водителю частной скорой помощи, который под наркотиками врезался в световую опору в Ульяновске, в результате РИА Новости, 23.10.2025
происшествия, ульяновск, ульяновская область, россия
Происшествия, Ульяновск, Ульяновская область, Россия
САМАРА, 23 окт - РИА Новости. Суд в Ульяновске назначил 6,5 лет колонии-поселения водителю частной скорой помощи, который под наркотиками врезался в световую опору в Ульяновске, в результате чего погиб пациент, сообщила прокуратура Ульяновской области.
"Заволжский районный суд города Ульяновска вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя села Красный Гуляй. Он признан виновным в совершении преступления по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Было установлено, что 7 мая 28-летний водитель частной службы первой помощи, ранее судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, сел за руль Lada Largus в состоянии наркотического опьянения. Возле одного из домов на улице Героев Гостомельского десанта он съехал за пределы дороги и столкнулся со световой опорой. В результате ДТП пассажир из автомобиля - инвалид первой группы - получил множественные травмы, от которых позже скончался в больнице.
"Суд согласился с позицией прокурора и приговорил (фигуранта - ред.) к 6,5 годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года", - сообщили в региональной прокуратуре.
Водитель, сунувший руку под куртку девочки в Красногорске, задержан - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Подмосковье задержали водителя, пытавшегося залезть под куртку школьницы
Вчера, 11:48
 
