МАГАТЭ работает с обеими сторонами для восстановления электроснабжения ЗАЭС

ВЕНА, 23 окт - РИА Новости . МАГАТЭ сотрудничает с обеими сторонами, чтобы восстановить линию "Феросплавная -1", отключенную от Запорожской АЭС (ЗАЭС) 7 мая, заявило Агентство.

На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Феросплавная -1" была отключена 7 мая.