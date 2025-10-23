МАГАТЭ работает с обеими сторонами для восстановления электроснабжения ЗАЭС

ВЕНА, 23 окт - РИА Новости. МАГАТЭ сотрудничает с обеими сторонами, чтобы восстановить линию "Феросплавная -1", отключенную от Запорожской АЭС (ЗАЭС) 7 мая, заявило Агентство.
"МАГАТЭ продолжает сотрудничать с обеими сторонами, чтобы также восстановить линию "Феросплавная" 330 кВ", - сообщило МАГАТЭ на своей странице в соцсети Х.
Ранее пресс-служба ЗАЭС заявила, что в четверг, спустя 30 дней после полной потери внешнего электропитания, на Запорожской АЭС была возобновлена подача электроэнергии для обеспечения собственных нужд станции. Уточнялось, что ремонтные работы на линии внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС "Днепровская" 750 кВ, поврежденной в результате удара ВСУ, завершены. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что МАГАТЭ сыграла ключевую роль в достижении договоренностей о локальном прекращении огня для восстановления энергоснабжения станции.
МАГАТЭ на своей странице в соцсети Х также сообщило, что внешнее электроснабжение ЗАЭС было восстановлено после месячного перерыва. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал это важным шагом для обеспечения ядерной безопасности. Уточняется, что это стало возможным после завершения ремонта линии электропередачи "Днепровская" 750 кВ в условиях локального прекращения огня.
Работы по ремонту линии электропередачи на Запорожской АЭС начались 18 октября, сообщили ранее РИА Новости в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что после непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Киева для проведения работ.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Феросплавная -1" была отключена 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
