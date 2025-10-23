Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ работает с обеими сторонами для восстановления электроснабжения ЗАЭС - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/ukraina-2050139376.html
МАГАТЭ работает с обеими сторонами для восстановления электроснабжения ЗАЭС
МАГАТЭ работает с обеими сторонами для восстановления электроснабжения ЗАЭС - РИА Новости, 23.10.2025
МАГАТЭ работает с обеими сторонами для восстановления электроснабжения ЗАЭС
МАГАТЭ сотрудничает с обеими сторонами, чтобы восстановить линию "Феросплавная -1", отключенную от Запорожской АЭС (ЗАЭС) 7 мая, заявило Агентство. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T17:20:00+03:00
2025-10-23T17:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вена
киев
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180314_0:0:3225:1814_1920x0_80_0_0_2f961bf51c922bd7da330ce1a2ea9c69.jpg
https://ria.ru/20251007/magate-2046937895.html
https://ria.ru/20251020/zaes-2049280709.html
россия
вена
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180314_496:0:3225:2047_1920x0_80_0_0_0d6fa4c44775834377aadc4ec1c95b81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вена, киев, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вена, Киев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, В мире
МАГАТЭ работает с обеими сторонами для восстановления электроснабжения ЗАЭС

МАГАТЭ работает с обеими сторонами для восстановления линии "Феросплавная -1"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 23 окт - РИА Новости. МАГАТЭ сотрудничает с обеими сторонами, чтобы восстановить линию "Феросплавная -1", отключенную от Запорожской АЭС (ЗАЭС) 7 мая, заявило Агентство.
"МАГАТЭ продолжает сотрудничать с обеими сторонами, чтобы также восстановить линию "Феросплавная" 330 кВ", - сообщило МАГАТЭ на своей странице в соцсети Х.
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
МАГАТЭ: удар ВСУ по Нововоронежской АЭС не повлиял на ядерную безопасность
7 октября, 20:47
Ранее пресс-служба ЗАЭС заявила, что в четверг, спустя 30 дней после полной потери внешнего электропитания, на Запорожской АЭС была возобновлена подача электроэнергии для обеспечения собственных нужд станции. Уточнялось, что ремонтные работы на линии внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС "Днепровская" 750 кВ, поврежденной в результате удара ВСУ, завершены. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что МАГАТЭ сыграла ключевую роль в достижении договоренностей о локальном прекращении огня для восстановления энергоснабжения станции.
МАГАТЭ на своей странице в соцсети Х также сообщило, что внешнее электроснабжение ЗАЭС было восстановлено после месячного перерыва. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал это важным шагом для обеспечения ядерной безопасности. Уточняется, что это стало возможным после завершения ремонта линии электропередачи "Днепровская" 750 кВ в условиях локального прекращения огня.
Работы по ремонту линии электропередачи на Запорожской АЭС начались 18 октября, сообщили ранее РИА Новости в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что после непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Киева для проведения работ.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Феросплавная -1" была отключена 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
На ЗАЭС рассказали о ремонте поврежденной ВСУ ЛЭП "Днепровская"
20 октября, 08:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВенаКиевРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала