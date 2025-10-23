Рейтинг@Mail.ru
"Сегодня вечером". Журналист сообщил Зеленскому плохие новости
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 23.10.2025
"Сегодня вечером". Журналист сообщил Зеленскому плохие новости
"Сегодня вечером". Журналист сообщил Зеленскому плохие новости
"Сегодня вечером". Журналист сообщил Зеленскому плохие новости
Украина приближается к полному краху, пока Владимир Зеленский и европейские чиновники наживаются на этом, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 23.10.2025
"Сегодня вечером". Журналист сообщил Зеленскому плохие новости

Боуз: Украина медленно умирает, пока Зеленский наживается на этом

© AP Photo / Francisco Seco Могилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украина приближается к полному краху, пока Владимир Зеленский и европейские чиновники наживаются на этом, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Украина умирает <…>. В то время как ее хозяева в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне наживаются на человеческих бедствиях, которые они сами спровоцировали и продолжают поддерживать из Киева. Владимир Зеленский, Борис Джонсон, Джо Байден — все богатые люди сегодня вечером будут в своих теплых постелях", — высказался он.
Солдаты украинской армии - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
На Западе запаниковали из-за событий в зоне СВО
Вчера, 14:44
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
СМИ узнали, что привело к кризису мобилизации на Украине
Вчера, 14:36
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
