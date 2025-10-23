МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украина приближается к полному краху, пока Владимир Зеленский и европейские чиновники наживаются на этом, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Украина умирает <…>. В то время как ее хозяева в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне наживаются на человеческих бедствиях, которые они сами спровоцировали и продолжают поддерживать из Киева. Владимир Зеленский, Борис Джонсон, Джо Байден — все богатые люди сегодня вечером будут в своих теплых постелях", — высказался он.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.