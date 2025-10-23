https://ria.ru/20251023/tramp-2050228839.html
Трамп заявил, что обсудит с Си Цзиньпином ситуацию с контрабандой фентанила
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином проблему контрабанды фентанила из Китая в Штаты. РИА Новости, 23.10.2025
