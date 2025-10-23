https://ria.ru/20251023/tramp-2050227808.html
Трамп ожидает позитивного результата от встречи с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет позитивного результата от встречи с лидером КНР Си Цзиньпином 30 октября. РИА Новости, 23.10.2025
Трамп ожидает позитивного результата от встречи с Си Цзиньпином 30 октября