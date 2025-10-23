Рейтинг@Mail.ru
Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится 30 октября - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 23.10.2025 (обновлено: 20:51 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/tramp-2050208828.html
Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится 30 октября
Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится 30 октября - РИА Новости, 23.10.2025
Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится 30 октября
Президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНР Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T20:43:00+03:00
2025-10-23T20:51:00+03:00
в мире
китай
сша
южная корея
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/97/1499279701_0:0:3774:2124_1920x0_80_0_0_38d2f540a0acd7b091e9bd904fba8717.jpg
https://ria.ru/20251023/tramp-2049961744.html
китай
сша
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/97/1499279701_55:0:3774:2789_1920x0_80_0_0_728cf76704b691786a27adc75e511a05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, южная корея, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Южная Корея, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится 30 октября

Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится 30 октября в Южной Корее

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трампа и Си Цзиньпин после встречи в Мар-а-Лаго
Дональд Трампа и Си Цзиньпин после встречи в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трампа и Си Цзиньпин после встречи в Мар-а-Лаго. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНР Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Утром в четверг по местному времени президент Трамп примет участие в двусторонней встрече с лидером КНР Си Цзиньпином", - сказала Левитт в Белом доме.
Встречей с лидером КНР завершится азиатское турне Трампа, включающее посещение Малайзии, Японии и Южной Кореи, где президент США примет участие в саммите АСЕАН, добавила Левитт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп заявил, что Россия и Китай не могут быть союзниками
Вчера, 00:58
 
В миреКитайСШАЮжная КореяДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала