Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится 30 октября
Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится 30 октября - РИА Новости, 23.10.2025
Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится 30 октября
Президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНР Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T20:43:00+03:00
2025-10-23T20:43:00+03:00
2025-10-23T20:51:00+03:00
в мире
китай
сша
южная корея
дональд трамп
си цзиньпин
