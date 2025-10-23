https://ria.ru/20251023/tramp-2049962559.html
Трамп рассчитывает заключить с КНР соглашение в ядерной сфере
Трамп рассчитывает заключить с КНР соглашение в ядерной сфере - РИА Новости, 23.10.2025
Трамп рассчитывает заключить с КНР соглашение в ядерной сфере
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Москва ведут переговоры о деэскалации в ядерной сфере и выразил уверенность, что предстоящие переговоры с... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T01:07:00+03:00
2025-10-23T01:07:00+03:00
2025-10-23T12:20:00+03:00
в мире
китай
сша
россия
дональд трамп
си цзиньпин
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049994335_0:117:3071:1845_1920x0_80_0_0_99c24cba4b8e209ab761bf375088e4cd.jpg
https://ria.ru/20251023/tramp-2049961744.html
китай
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049994335_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_9dc06e23ea3f3a048faed701efc6d450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, россия, дональд трамп, си цзиньпин, марк рютте, нато
В мире, Китай, США, Россия, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Марк Рютте, НАТО
Трамп рассчитывает заключить с КНР соглашение в ядерной сфере
Трамп заявил, что рассчитывает заключить с КНР соглашение в ядерной сфере