Трамп рассчитывает заключить с КНР соглашение в ядерной сфере - РИА Новости, 23.10.2025
01:07 23.10.2025 (обновлено: 12:20 23.10.2025)
Трамп рассчитывает заключить с КНР соглашение в ядерной сфере
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Москва ведут переговоры о деэскалации в ядерной сфере и выразил уверенность, что предстоящие переговоры с... РИА Новости, 23.10.2025
в мире
китай
сша
россия
дональд трамп
си цзиньпин
марк рютте
нато
китай
сша
россия
В мире, Китай, США, Россия, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Марк Рютте, НАТО
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп встречается с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома. 23 октября 2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп встречается с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома. 23 октября 2025
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Москва ведут переговоры о деэскалации в ядерной сфере и выразил уверенность, что предстоящие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином позволят достичь прогресса в этой сфере.
"Думаю, мы заключим сделку (с председателем КНР Си Цзиньпином - ред.). Думаю, договоримся не только по редкоземельным металлам, это наименьшая из проблем. Мы, возможно, договоримся даже по ядерной теме... Президент (России Владимир - ред.) Путин в разговоре со мной упомянул о деэскалации - и я поддерживаю это. Это правильный и уместный шаг", - заявил Трамп, выступая в Белом доме на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте.
Он добавил, что США, Россия и Китай обладают крупнейшими ядерными арсеналами в мире, и отметил необходимость снижения напряжённости между странами в данной сфере.
Заголовок открываемого материала