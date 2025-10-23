Трамп рассчитывает заключить с КНР соглашение в ядерной сфере

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Москва ведут переговоры о деэскалации в ядерной сфере и выразил уверенность, что предстоящие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином позволят достичь прогресса в этой сфере.