Трамп заявил, что Си Цзиньпин может повлиять на украинский конфликт

"Я думаю, он может оказать большое влияние на (президента РФ Владимира - ред.) Путина. Думаю, он может повлиять на многих. Послушайте, он уважаемый человек. Он — очень сильный лидер очень большой страны. Да, я думаю, он может оказать серьёзное влияние", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, может ли китайский лидер убедить тех, с кем он регулярно общается, остановить конфликт на Украине.