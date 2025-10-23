Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Си Цзиньпин может повлиять на украинский конфликт
00:55 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/tramp-2049961457.html
Трамп заявил, что Си Цзиньпин может повлиять на украинский конфликт
Президент США Дональд Трамп заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин может оказать влияние на ход украинского мирного процесса. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T00:55:00+03:00
2025-10-23T00:56:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
си цзиньпин
сша
россия
украина
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп заявил, что Си Цзиньпин может повлиять на украинский конфликт

Трамп: Си Цзиньпин может повлиять на ход украинского урегулирования

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин может оказать влияние на ход украинского мирного процесса.
"Я думаю, он может оказать большое влияние на (президента РФ Владимира - ред.) Путина. Думаю, он может повлиять на многих. Послушайте, он уважаемый человек. Он — очень сильный лидер очень большой страны. Да, я думаю, он может оказать серьёзное влияние", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, может ли китайский лидер убедить тех, с кем он регулярно общается, остановить конфликт на Украине.
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
