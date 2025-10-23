https://ria.ru/20251023/tramp-2049961457.html
Трамп заявил, что Си Цзиньпин может повлиять на украинский конфликт
Трамп заявил, что Си Цзиньпин может повлиять на украинский конфликт - РИА Новости, 23.10.2025
Трамп заявил, что Си Цзиньпин может повлиять на украинский конфликт
Президент США Дональд Трамп заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин может оказать влияние на ход украинского мирного процесса. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T00:55:00+03:00
2025-10-23T00:55:00+03:00
2025-10-23T00:56:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
https://ria.ru/20250131/tramp-1996511119.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп заявил, что Си Цзиньпин может повлиять на украинский конфликт
Трамп: Си Цзиньпин может повлиять на ход украинского урегулирования
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин может оказать влияние на ход украинского мирного процесса.
"Я думаю, он может оказать большое влияние на (президента РФ Владимира - ред.) Путина. Думаю, он может повлиять на многих. Послушайте, он уважаемый человек. Он — очень сильный лидер очень большой страны. Да, я думаю, он может оказать серьёзное влияние", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, может ли китайский лидер убедить тех, с кем он регулярно общается, остановить конфликт на Украине.