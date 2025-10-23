Имя военкора Ивана Зуева увековечат на мемориале в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Имена военкора РИА Новости Ивана Зуева и других погибших в зоне СВО журналистов увековечат на мемориале в Запорожской области, рассказала РИА Новости директор департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Евгения Зайцева.

В департаменте информационной политики Запорожской области сообщили, что в ведомство обратились члены профсоюза журналистов региона с предложением воздвигнуть памятник погибшим военным корреспондентам.

"Проект будущего памятника обязательно будет обсуждаться, уверена, что от идеи до воплощения пройдет не так много времени. Считаю, что должны быть увековечены имена Ивана Зуева, Александра Федорчака, Ростислава Журавлёва, Бориса Максудова и всех других, кто погиб в ходе специальной военной операции, освещая освобождение исторических регионов России, рассказывая правду", - сказала Зайцева.

Сегодня в Мелитополе состоялась торжественная закладка камня на месте установки памятника погибшим военным корреспондентам.

"Обращаюсь ко всем, кто имеет отношение к журналистике, ко всем, кто имеет отношение к радио, к телевидению. Вы – наша главная линия обороны, защиты нашей демократии, настоящей демократии. Не той демократии, о которой сегодня Запад пишет. Вранье, сплошное шоу, все на продажу. Настоящей демократии. Тех основ, которые были заложены в свое время нашими выдающимися журналистами. И таких, которых мы помнили Каверзневым, которого я помню еще с советских времен, который описывал войну в Афганистане, теми, кто описывал, кто выдавал правду, кто давал настоящую, подлинную, истинную историю", - заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области 16 октября при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, был тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.

В агентстве Зуев работал с апреля 2023 года, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина. В четверг указом президента РФ журналист посмертно награжден орденом Мужества.

Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.