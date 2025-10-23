https://ria.ru/20251023/svo-2050060522.html
Войска "Востока" продвинулись в глубину обороны противника в зоне СВО
Войска "Востока" продвинулись в глубину обороны противника в зоне СВО
Силы "Востока" за сутки в ходе СВО уничтожили до 390 военнослужащих ВСУ и три бронемашины, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2025
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 390 боевиков в зоне действия войск "Восток"