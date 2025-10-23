Рейтинг@Mail.ru
Войска "Востока" продвинулись в глубину обороны противника в зоне СВО - РИА Новости, 23.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/svo-2050060522.html
Войска "Востока" продвинулись в глубину обороны противника в зоне СВО
Войска "Востока" продвинулись в глубину обороны противника в зоне СВО - РИА Новости, 23.10.2025
Войска "Востока" продвинулись в глубину обороны противника в зоне СВО
Силы "Востока" за сутки в ходе СВО уничтожили до 390 военнослужащих ВСУ и три бронемашины, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T13:02:00+03:00
2025-10-23T13:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
алексеевка
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
днепропетровская область
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
алексеевка
запорожская область
днепропетровская область
Войска "Востока" продвинулись в глубину обороны противника в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 390 боевиков в зоне действия войск "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Силы "Востока" за сутки в ходе СВО уничтожили до 390 военнослужащих ВСУ и три бронемашины, сообщило Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 390 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Егоровка, Орестополь Днепропетровской области, Вишневое и Успеновка Запорожской области, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Алексеевка
Запорожская область
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Безопасность
Днепропетровская область
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
