Защита велосипедиста из Франции просит суд освободить его из-под стражи - РИА Новости, 23.10.2025
07:52 23.10.2025
Защита велосипедиста из Франции просит суд освободить его из-под стражи
Защита велосипедиста из Франции просит суд освободить его из-под стражи - РИА Новости, 23.10.2025
Защита велосипедиста из Франции просит суд освободить его из-под стражи
Адвокат французского велосипедиста Софиана Сехили, обвиняемого в незаконном пересечении госграницы РФ, попросила суд освободить из-под стражи... РИА Новости, 23.10.2025
Защита велосипедиста из Франции просит суд освободить его из-под стражи

ПОГРАНИЧНЫЙ (Приморский край), 23 окт - РИА Новости. Адвокат французского велосипедиста Софиана Сехили, обвиняемого в незаконном пересечении госграницы РФ, попросила суд освободить из-под стражи велопутешественника, передаёт корреспондент РИА Новости из Пограничного районного суда Приморского края.
"Прошу отменить меру пресечения в виде заключения под стражу и освободить от заключения моего подзащитного в зале суда", - заявила адвокат Алла Кушнир в прениях сторон.
Французский велосипедист Сехили признал вину, сообщил источник
17 октября, 18:49
17 октября, 18:49
Пограничный районный суд в четверг, 23 октября начал рассмотрение уголовного дела о незаконном пересечении границы России французским велосипедистом Софианом Сехили.
Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России (часть 1 статьи 322 УК РФ). Уссурийский районный суд арестовал француза, защита обжаловала это решение, но безуспешно. Позже содержание Сехили под стражей было продлено до 3 ноября.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых - Турция, Иран, Казахстан, Монголия и Китай. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке.
Почетный консул Франции прибыла на суд соотечественника Сехили
07:21
07:21
 
