Защита велосипедиста из Франции просит суд освободить его из-под стражи

"Прошу отменить меру пресечения в виде заключения под стражу и освободить от заключения моего подзащитного в зале суда", - заявила адвокат Алла Кушнир в прениях сторон.

Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России (часть 1 статьи 322 УК РФ). Уссурийский районный суд арестовал француза, защита обжаловала это решение, но безуспешно. Позже содержание Сехили под стражей было продлено до 3 ноября.