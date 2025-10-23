https://ria.ru/20251023/sud-2049983071.html
Защита велосипедиста из Франции просит суд освободить его из-под стражи
Защита велосипедиста из Франции просит суд освободить его из-под стражи - РИА Новости, 23.10.2025
Защита велосипедиста из Франции просит суд освободить его из-под стражи
Адвокат французского велосипедиста Софиана Сехили, обвиняемого в незаконном пересечении госграницы РФ, попросила суд освободить из-под стражи... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T07:52:00+03:00
2025-10-23T07:52:00+03:00
2025-10-23T07:52:00+03:00
спорт
россия
евразия
франция
софиан сехили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251017/vina-2048960410.html
https://ria.ru/20251023/sud-2049981382.html
россия
евразия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, евразия, франция, софиан сехили
Спорт, Россия, Евразия, Франция, Софиан Сехили
Защита велосипедиста из Франции просит суд освободить его из-под стражи
Защита велосипедиста Сехили просит суд в Приморье освободить его из-под стражи
ПОГРАНИЧНЫЙ (Приморский край), 23 окт - РИА Новости. Адвокат французского велосипедиста Софиана Сехили, обвиняемого в незаконном пересечении госграницы РФ, попросила суд освободить из-под стражи велопутешественника, передаёт корреспондент РИА Новости из Пограничного районного суда Приморского края.
"Прошу отменить меру пресечения в виде заключения под стражу и освободить от заключения моего подзащитного в зале суда", - заявила адвокат Алла Кушнир в прениях сторон.
Пограничный районный суд в четверг, 23 октября начал рассмотрение уголовного дела о незаконном пересечении границы России
французским велосипедистом Софианом Сехили.
Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России (часть 1 статьи 322 УК РФ). Уссурийский районный суд арестовал француза, защита обжаловала это решение, но безуспешно. Позже содержание Сехили под стражей было продлено до 3 ноября.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии
на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона
(считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых - Турция
, Иран
, Казахстан
, Монголия
и Китай
. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке
.