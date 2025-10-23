Почетный консул Франции прибыла на суд соотечественника Сехили

ПОГРАНИЧНЫЙ (Приморский край), 23 окт - РИА Новости. Почетный консул Франции прибыла в поселок Пограничный Приморского края на суд соотечественника-велосипедиста Софиана Сехили, обвиняемого в незаконном пересечении госграницы РФ, передаёт корреспондент РИА Новости из Пограничного районного суда Приморского края.

Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России (часть 1 статьи 322 УК РФ). Уссурийский районный суд арестовал француза, защита обжаловала это решение, но безуспешно. Позже содержание Сехили под стражей было продлено до 3 ноября.