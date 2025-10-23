Почетный консул Франции прибыла на суд соотечественника Сехили

ПОГРАНИЧНЫЙ (Приморский край), 23 окт - РИА Новости. Почетный консул Франции прибыла в поселок Пограничный Приморского края на суд соотечественника-велосипедиста Софиана Сехили, обвиняемого в незаконном пересечении госграницы РФ, передаёт корреспондент РИА Новости из Пограничного районного суда Приморского края.
Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России (часть 1 статьи 322 УК РФ). Уссурийский районный суд арестовал француза, защита обжаловала это решение, но безуспешно. Позже содержание Сехили под стражей было продлено до 3 ноября.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых - Турция, Иран, Казахстан, Монголия и Китай. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке.
