Почетный консул Франции прибыла на суд соотечественника Сехили - РИА Новости, 23.10.2025
07:21 23.10.2025
Почетный консул Франции прибыла на суд соотечественника Сехили
россия, франция, приморский край, софиан сехили
Россия, Франция, Приморский край, Софиан Сехили
Почетный консул Франции прибыла на суд соотечественника Сехили

Французский велосипедист Софиан Сехили
Французский велосипедист Софиан Сехили. Архивное фото
ПОГРАНИЧНЫЙ (Приморский край), 23 окт - РИА Новости. Почетный консул Франции прибыла в поселок Пограничный Приморского края на суд соотечественника-велосипедиста Софиана Сехили, обвиняемого в незаконном пересечении госграницы РФ, передаёт корреспондент РИА Новости из Пограничного районного суда Приморского края.
Пограничный районный суд в четверг, 23 октября, начал рассмотрение уголовного дела о незаконном пересечении границы России французским велосипедистом Софианом Сехили. Почетный консул Франции присутствует на заседании, но никаких комментариев и заявлений не даёт.
Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России (часть 1 статьи 322 УК РФ). Уссурийский районный суд арестовал француза, защита обжаловала это решение, но безуспешно. Позже содержание Сехили под стражей было продлено до 3 ноября.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых - Турция, Иран, Казахстан, Монголия и Китай. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Французский велосипедист Сехили признал вину, сообщил источник
