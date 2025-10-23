"Каждый раз". В США назвали одну из причин новых санкций против России

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Зацикленность Владимира Зеленского стала одной из причин новых санкций против России, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Они продолжают надеяться, что все это сработает и что это изменит образ мышления России. Но этого так и не происходило. Я думаю, одной из причин является то, что Зеленский постоянно внушает эту мысль (главе Белого дома Дональду — Прим. ред.) Трампу. Каждый раз, когда они где-то сталкиваются, он твердит: санкции, санкции, санкции, санкции! Он говорит об этом методично и монотонно в течение месяцев", — сказал он.
Дэвис добавил, что генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас также "присели Трампу на уши", постоянно требуя ввести против Москвы новые санкции.
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но собирается встретиться с ним в будущем.
