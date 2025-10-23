"Каждый раз". В США назвали одну из причин новых санкций против России

Дэвис назвал одержимость Зеленского одной из причин новых санкций США против РФ

© Sarah Silbiger Американский флаг в Вашингтоне © Sarah Silbiger Американский флаг в Вашингтоне. Архивное фото