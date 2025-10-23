Рейтинг@Mail.ru
"Каждый раз". В США назвали одну из причин новых санкций против России - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:53 23.10.2025 (обновлено: 23:09 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/ssha-2050225790.html
"Каждый раз". В США назвали одну из причин новых санкций против России
"Каждый раз". В США назвали одну из причин новых санкций против России - РИА Новости, 23.10.2025
"Каждый раз". В США назвали одну из причин новых санкций против России
Зацикленность Владимира Зеленского стала одной из причин новых санкций против России, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T22:53:00+03:00
2025-10-23T23:09:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
дональд трамп
владимир зеленский
дэниел дэвис
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048554597_0:352:2365:1682_1920x0_80_0_0_645366bbe7c67396b614461d814882d4.jpg
https://ria.ru/20251023/rossiya-2050147970.html
https://ria.ru/20251023/makron-2050196637.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048554597_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6e707f192dc1f918b3007b5c9963ffa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, владимир зеленский, дэниел дэвис, нато, еврокомиссия, роснефть, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дэниел Дэвис, НАТО, Еврокомиссия, Роснефть, Санкции в отношении России
"Каждый раз". В США назвали одну из причин новых санкций против России

Дэвис назвал одержимость Зеленского одной из причин новых санкций США против РФ

© Sarah SilbigerАмериканский флаг в Вашингтоне
Американский флаг в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Sarah Silbiger
Американский флаг в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Зацикленность Владимира Зеленского стала одной из причин новых санкций против России, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Они продолжают надеяться, что все это сработает и что это изменит образ мышления России. Но этого так и не происходило. Я думаю, одной из причин является то, что Зеленский постоянно внушает эту мысль (главе Белого дома Дональду — Прим. ред.) Трампу. Каждый раз, когда они где-то сталкиваются, он твердит: санкции, санкции, санкции, санкции! Он говорит об этом методично и монотонно в течение месяцев", — сказал он.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В США выступили с предупреждением из-за шага против России
Вчера, 17:34
Дэвис добавил, что генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас также "присели Трампу на уши", постоянно требуя ввести против Москвы новые санкции.
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но собирается встретиться с ним в будущем.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Макрон сделал дерзкое заявление о России
Вчера, 19:31
 
В миреРоссияСШАМоскваДональд ТрампВладимир ЗеленскийДэниел ДэвисНАТОЕврокомиссияРоснефтьСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала